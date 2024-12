Isis Valverde e Marcus Buaiz oficializam união em cerimônia discreta; veja fotos

Após adiar a celebração do seu casamento, a atriz Isis Valverde publicou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (27), fotos de uma pequena cerimônia que promoveu na última terça (24) para oficializar em cartório sua união com o empresário Marcus Buaiz.

A festa de casamento está sendo planejada pelo casal para acontecer nos primeiros meses de 2025. Antes disso, eles já adiantaram a liturgia do cartório, em uma pequena cerimônia reservada e longe dos holofotes, na véspera de Natal.



Confira os registros da cerimônia:



