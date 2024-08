A- A+

Famosos "Isso é Calypso em alto mar": fãs estão preocupados com falta de organização de navio de Joelma Conflito de datas causou confusão entre fãs que pediram o estorno do valor do ingresso

Fãs de Joelma estão preocupados diante da falta de organização do cruzeiro planejado pela cantora. Batizado de "Isso é Calypso em alto mar", o encontro no navio estava marcado para acontecer entre os dias 28/11 e 01/12, mas a data foi alterada para 25 a 29/11 sem qualquer prévio aviso.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, vários fãs que compraram ingressos antes da alteração da data estariam tentando a devolução do valor do ingresso, mas sem sucesso. A eles, a organização tem dito que "em breve serão divulgadas novas informações".





A equipe de Joelma publicou uma nota nas redes sociais afirmando que estava ciente "de alguns problemas no pós-venda do cruzeiro e na comunicação do evento".

“Tivemos a recente ciência de que alguns problemas no pós-venda do cruzeiro e na comunicação do evento estão acontecendo e impactando negativamente a experiência dos participantes, incluindo decisões sem a prévia comunicação da JMusic. Por esta razão, houve a solicitação de esclarecimentos e resolução destes problemas perante a responsável pela comercialização do cruzeiro, Murai Viagens (Sun7Live), com quem tais questão devem ser discutidas”, diz o post.

Recentemente, Joelma também foi alvo de críticas por parte dos fãs por conta da divulgação equivocada sobre datas de seus shows. Isto porque duas apresentações foram marcadas para o mesmo dia, sendo uma em São Paulo e a outra no Rio de Janeiro.

Veja também

VIRALIZOU Entenda a expressão "uma Karen me atacou" usada por influencer brasileira em NY