Ivete aparece de surpresa em bar de Salvador e canta de Reginaldo Rossi a Ben Jor; veja vídeo

A- A+

Em aparição surpresa nesta sexta-feira (3), em um bar na Praia do Forte, Região Metropolitana de Salvador, a cantora baiana Ivete Sangalo pegou o microfone e mandou ver em hits variados, que passaram por clássicos de Reginaldo Rossi, Jorge Ben Jor e do grupo Soweto.



Com o público em alvoroço, Ivete foi acompanhada em cada uma das músicas tiradas no improviso, entre elas, "Garçom", uma das canções mais ovacionadas do saudoso Reginaldo Rossi (1944-2013).



Além do "Rei Rossi", Ivete enveredou ainda por "Derê", do Soweto e por Ben Jor com "Por Causa de Você, Menina', dentre outras, inclusive do seu repertório mais recente.

"Sexta-feira, você decide ir curtir num barzinho e do nada aparece Ivete Sangalo dando uma canja. Esse é o verão da Bahia!" descreveu internauta no post que mostra o vídeo nas redes sociais.

Confira o vídeo

Sexta-feira, você decide ir curtir num barzinho e do nada aparece Ivete Sangalo dando uma canja. Esse é o verão da Bahia! pic.twitter.com/OX5XoZqjdz — Infos Ivete (@infosivetesng) January 4, 2025

Veja também

séries Tem 4 milhões de dólares sobrando? A casa de "Breaking Bad" está à venda