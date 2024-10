A- A+

CELEBRIDADES Jenny Miranda é ignorada por Gretchen no programa da Blogueirinha: "Nunca ouvi falar"; assista Declaração veio após cantora ser perguntada se mantinha desentendimento com algum parente

Em participação no programa “De Frente com Blogueirinha”, Gretchen falou sobre sua relação com Bia Miranda – sua neta de “consideração” –, mas, ignorou conhecer Jenny Miranda.

A declaração veio após a Blogueirinha – personagem de Bruno Matos – perguntar a Gretchen se havia algum familiar com o qual a artista não se dava bem.

Após responder que não, a Blogueirinha insistiu com Gretchen, fazendo menção a Jenny Miranda, sem citar seu nome. “Menina, aquela que também participou da Fazenda. Não teve um caso assim?”

Gretchen, então, referiu-se a Bia Miranda. "A Bia não é da minha família de sangue, mas é uma pessoa que eu considero muito, uma pessoa muito sofrida, e que sempre que eu posso, procuro dar minha assistência de carinho e psicológico, só para ela", declarou.

"E a Jenny?", perguntou Blogueirinha. "Não conheço. Quem é? Nunca ouvi falar", respondeu Gretchen.

Jenny Miranda, por sua vez, se manifestou sobre a declaração de Gretchen em um story no Instagram

“Em resposta a declaração de que essa senhora não me conhece, eu Fui filha SIM, enquanto foi interessante e lucrativo p/ ela! Brincou com meus sentimentos por quase 17 anos! Quem viveu sabe. Covardia é o nome”



