TEATRO Os causos de Jessier Quirino chegam ao Teatro RioMar Espetáculo será apresentado no próximo dia 20 de outubro, com ingressos disponíveis a partir de R$ 60

Sob o comando de Jessier Quirino, o palco do Teatro RioMar vai ser tomado por um dedinho de prosa e causos, e consequentemente de boas risadas, no próximo dia 20 de outubro, com o espetáculo "Eu Parece que Tou Vendo".



O artista paraibano - que celebra neste 2024 70 anos de vida - chega pelas bandas de cá com repertório vasto de poemas, canções e histórias inéditas, entre elas a nova empreitada de Mané Cabelim que vai dar pitaco sobre o universo da Inteligência Artificial.





Os ingressos para o espetáculo custam a partir de R$ 60, e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e no site Uhuu.



Serviço

Jessier Quirino em "Eu Parece que Tou Vendo"

Quando: Domingo, 20 d eoutubro

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 60 no site Uhuu

