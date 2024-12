A- A+

CINEMA Jim Carrey dá explicação sincera sobre volta aos filmes, após anúncio de aposentadoria O ator, que decidiu deixar o emprego em 2022, mais uma vez se colocou no lugar do Doutor Robotnik no terceiro filme da saga Sonic

O ano de 2022 estava apenas começando quando Jim Carrey surpreendeu seus fãs com um anúncio inesperado: ele estava se aposentando do cinema. Em entrevista publicada pelo site "Access Hollywood", o ator indicou na época que a menos que “surgisse um sonho e um projeto ideal”, preferia passar os dias em casa, dedicando-se à sua outra grande paixão, a pintura.

“Vou me aposentar e estou falando sério”, insistiu o ator com um leve sorriso. “Eu só voltaria se os anjos trouxessem algum tipo de roteiro escrito em tinta dourada, me dizendo que seria muito importante que as pessoas vissem. Assim eu voltaria, mas a verdade é que estou levando esse descanso a sério”.

Carrey explicou que gosta muito de levar uma “vida tranquila” e de atividades recreativas como pintura. “Gosto muito da minha vida tranquila. Adoro colocar tinta na tela e realmente amo minha vida espiritual e sinto que, e isso é algo que você talvez nunca ouça outra celebridade dizer, já fiz o suficiente.”

Mas algo aconteceu. Ou aquele “roteiro do sonho” realmente veio até ele ou ele simplesmente mudou de ideia. A verdade é que o ator de 60 anos decidiu deixar a “aposentadoria” para fazer parte de "Sonic 3: O Filme".

“Voltei a este universo porque, antes de tudo, posso interpretar um gênio, o que é um pouco exagerado. E, você sabe, é que... comprei muitas coisas e preciso do dinheiro, francamente. Sim”, disse ele com um sorriso enquanto falava à Associated Press na estreia do filme no Reino Unido, em Londres.

Neste novo filme que tem o famoso personagem de videogame como protagonista, o ator reprisa seu papel como o vilão Doutor Robotnik. O curioso é que em 2022, quando anunciou que não planejava mais fazer parte da indústria do entretenimento de Hollywood, estava promovendo "Sonic 2", segundo filme da mesma saga. Ao ser lembrado de suas declarações naquela época, Carey apelou mais uma vez ao humor e observou: “Pode ter sido um exagero”.

Neste terceiro filme da saga, Carrey acrescenta um novo personagem: o avô de seu vilão, Gerald Robotnik. O diretor Jeff Fowler disse à SFX Magazine: “Para ele, criar um personagem completamente novo no mundo foi certamente uma oportunidade emocionante, e ele deu tudo de si. Nenhum detalhe era pequeno demais.” Ele acrescentou: “Jim ajudou a projetar as próteses e tudo mais”.

O filme também marca a chegada de Keanu Reeves à franquia, dando sua voz à antítese do protagonista, o personagem malvado de Shadow. O trailer do que pode ser visto no dia 25 de dezembro também mostra Ben Schwartz como Sonic. Além disso, James Marsden interpreta Tom Wachowski, Tika Sumpter interpreta Maddie Wachowski e Lee Majdoub interpreta o Agente Stone. Também retornam Colleen O'Shaughnessey, que dá voz a Miles Tails Prower, e Idris Elba, que interpreta Knuckles the Echidna.

