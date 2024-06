João Gordo perde 50 kg e diz que está de "de saco cheio de dieta"

A- A+

O cantor e apresentador João Gordo comemorou sua recente perda de peso em texto publicado nas redes sociais. Segundo o músico, ele está com 50 kg a menos do que há um ano e meio.

"Tava empacotando com 170. Sinceramente, não sei como consegui perder 50", escreveu Gordo. "Fiz o Rock in Rio de bengala, não conseguia subir escada ... 10 sacos de açúcar a menos no lombo faz mó diferença né?".

Em 2022, devido a um quadro de depressão durante a pandemia, o vocalista dos Ratos de Porão teve sérios problemas de saúde: a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, diagnosticada três anos antes, se agravou e o deixou quatro meses na UTI, em seis internações ao todo. "Estou bem e tal, mas se eu ando até a esquina já estou morrendo", disse ele ao Globo, à época, após o susto.

A morte de Jabá, ex-baixista dos Ratos, aos 60 anos, por problemas nos rins, depois de anos de abusos de drogas, acendeu mais um alerta para João em dezembro do ano passado e ele começou uma rotina de exercícios físicos, incluindo o boxe.

João Gordo já revelou que a primeira vez em que pensou que ia morrer foi por volta do ano 2000, por causa dos exageros com drogas aliados ao peso, que chegava aos 200 kg. Em 2003, uma cirurgia bariátrica fez com que ele chegasse aos 129 kg.

