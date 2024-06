João Guilherme e Bruna Marquezine realizam juntos o sonho do ator de conhecer Tóquio

A- A+

Conhecer Tóquio era um sonho que João Guilherme ainda não tinha realizado até esta semana. O também influenciador saiu de Paris, onde compareceu a alguns desfiles da semana de moda de alta costura, e foi direto para a capital japonesa, acompanhado da atriz Bruna Marquezine, apontada como a sua nova namorada.

João Guilherme e Bruna Marquezine recentemente ao lado de um admirador, no Japão. pic.twitter.com/qa5YvSdqOw — Portal João Guilherme (@portaljga) June 27, 2024

O filho do cantor Leonardo publicou algumas fotos no Instagram da viagem, com a legenda: "Muita diversão". A mãe dele, Naira Ávila, comentou: “Muito delícia que você está aí! Sonho realizado”. Mas vários das mensagens recebidas por João na caixa de comentários diziam respeito às misteriosas mãos femininas que aparecem em uma das fotos do carrossel.

"SO MUCH FUN "



João Guilherme | Instagram Feed (4/8) pic.twitter.com/NUxmVRQqFp — Portal João Guilherme (@portaljga) June 26, 2024

Na noite da última quinta-feira (26), João Guilherme e Bruna Marquezine até foram juntos a um restaurante juntos, na cidade japonesa, e publicaram algumas fotos no Instagram.

Bruna Marquezine in Paris pic.twitter.com/zVJRG125UH — marquezine updates (@updatesbru) June 21, 2024

Em Tóquio, os atores se juntam ao casal de amigos Sasha Meneghel e o marido dela, o cantor João Figueiredo, que já estão na cidade há cerca de uma semana.

O suposto casal até foi visto por brasileiros, que também estão no Japão, e tirou fotos com alguns fãs. (Bruna e João não admitiram o romance até o momento, mas há meses vêm sendo vistos juntos, com direito a uma foto de um beijo, que circula nas redes sociais.)

