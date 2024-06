Juliette gera discussão em torno da nova música "Vem Galopar"

Juliette vem dividindo opiniões desde que lançou, em seu projeto junino chamado "São Juão", a música "Vem galopar", uma adaptação de "Pagode russo", de Luiz Gonzaga. Enquanto diversos fãs disseram que o refrão grudou na cabeça, muitas outras pessoas criticaram a letra por não agregar à cultura das festas de São João. O refrão diz: “Vem galopar / Fazer o roça roça Dançando o tcha-tcha-tcha /Vem se envolver com a tropa"

Para esse grupo, a cantora e vencedora do BBB 21 fez um vídeo, explicando o duplo sentido dos versos e comparando com outros clássicos, como “Severina Xique-Xique”, de Genival Lacerda, e “Só gosto de tudo grande”, de Marinês.

“Eu não sou a inventora do duplo sentido. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que estava aí desde que o mundo é mundo. Agora, a música ‘Vem galopar’ tá massa, releitura de ‘Pagode russo’, de Luiz Gonzaga”, argumentou Juliette.

Ainda assim, houve pessoas dizendo que o problema não é a letra e, sim, a adaptação.

tá parecendo música de transição de cena no zorra total, péssima pic.twitter.com/SOpxQYCUEd

"O problema não é o duplo sentido. É a releitura em si. Tá querendo modernizar o clássico e vamos combinar que não precisava", escreveu um seguidor.

"E desde quando o problema foi o duplo sentido? Esse recurso está presente em diversas obras nordestinas e tem apelo cultural. É enriquecedor quando utilizado de forma criativa. Agora, sua versão da nem pra chamar de releitura, letra pobre e preguiçosa, mais do mesmo", ponderou outro.

Enquanto isso, Juliette segue divulgando a música e propondo desafios de dança nas redes sociais. Ela e o namorado, Kaique Cerveny, já postaram a coreografia para animar os fãs.