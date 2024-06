Julio Lancellotti: padre celebra homenagem em "Renascer" e ganha elogio do autor da novela

A- A+

O padre Julio Lancellotti, de 75 anos, comemorou a homenagem que recebeu em "Renascer", novela das 21h da TV Globo, no capítulo exibido na última quarta-feira (5). "Gratidão! Lutar sempre", escreveu ele ao compartilhar vídeo de uma cena protagonizada pelos personagens Tião Galinha (Irandhir Santos) e pastor Lívio (Breno da Matta).

O roteiro, assinado por Bruno Luperi a partir da obra de Benedito Ruy Barbosa, fazia menção ao padre Julio com uma declaração dele que ficou bastante conhecida:

“Eu também não sei do que adianta, mas olhe: lá em São Paulo tem um padre que admiro muito, o nome dele é Julio Lancellotti. E faço minhas as palavras dele, quando diz: ‘Não luto para vencer, eu sei que vou perder, eu luto para ser fiel até o fim’”, afirmou o pastor, interpretado por Breno da Matta, em conversa com Tião.

Após a comemoração do religioso em seu perfil no Instagram, Luperi dedicou uma mensagem nos stories, da mesma plataforma. Disse: “Estamos juntos nessa luta. Independentemente do credo, sempre fiéis ao mesmo propósito. Inspirados pela sua luta, padre Júlio Lancellotti. Sempre”.

Recentemente, o religioso foi atacado nas redes sociais e alvo de uma tentativa de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na Câmara Municipal de São Paulo, que buscaria investigar a participação do sacerdote em ONGs que atuam na região da Cracolândia.

