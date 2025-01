Entenda como atitude de Justin Bieber no Instagram levantou suspeita de separação com Hailey

A- A+

Desde o casamento em 2018, o relacionamento entre Justin e Hailey Bieber tem estado no centro da mídia global e da atenção do público.

O cantor canadense encontrou na modelo uma parceira com quem consolidar sua vida amorosa e ainda neste ano se tornaram pais de Jack.

Porém, o casal continua sendo alvo de especulações e, recentemente, um gesto no Instagram de Justin desencadeou uma onda de comentários.

Acontece que uma nova atitude de Justin Bieber inflamou ainda mais as especulações sobre seu relacionamento com Hailey: o cantor deixou de seguir a conta de sua esposa no Instagram.

Como era de se esperar, esse detalhe não passou despercebido e rapidamente virou centro das atenções nas redes sociais.

Em questão de horas, milhões de seguidores começaram a debater as possíveis razões por trás deste gesto e uma onda de rumores sobre uma separação entre eles foi alimentada.

Como tudo que cerca Justin Bieber, esse gesto digital não demorou a gerar uma onda de escândalos, já que, em questão de minutos, a notícia viralizou e virou assunto principal nos X threads e na boca de todos.

De referir que, desde o Natal passado, vários rumores apontavam para uma possível crise na relação entre Bieber e Baldwin, e este último episódio apenas alimentou especulações.

Explicação de Justin Bieber

O escândalo cresceu tanto que o próprio Justin decidiu quebrar o silêncio através de um story no Instagram, embora sua mensagem tenha deixado mais dúvidas do que certezas.

“Alguém entrou na minha conta e deixou de seguir minha esposa. “Isso está ficando estranho por aqui”, escreveu o cantor para tentar explicar o que aconteceu.

Porém, o mais marcante foi que, poucos minutos depois, ele decidiu deletar o stories, o que surpreendeu ainda mais seus seguidores.

Reações do usuário

Embora Justin tenha esclarecido que se tratava de um hack em sua conta e ele já voltou a seguir sua esposa nas redes sociais , o incidente não deixou de causar rebuliço entre seus fãs.

Enquanto alguns manifestaram preocupação com o vínculo entre ele e Hailey, temendo que algo estivesse acontecendo no relacionamento deles, outros questionaram a veracidade da situação.

Para muitos, tudo poderia ser uma jogada publicitária destinada a gerar atenção em torno de seu próximo álbum , aproveitando a polêmica para permanecer aos olhos do público.

“Como sobreviveremos sabendo disso?” “Acho que não. Tenho certeza que se alguém tivesse hackeado sua conta, teria feito algo muito mais escandaloso", "Todos nós sabemos que Justin está fazendo isso para promover seu álbum", "Apesar de suas tentativas de derrubá-los, o amor deles vai sempre prevalecer", " Foi apenas uma jogada de relações públicas da parte deles. Ele está apenas tentando voltar para a indústria ”, foram algumas das mensagens que mais repercutiram na seção de comentários.

Não é a primeira vez que surgem rumores de um rompimento entre Justin e Hailey, mas, apesar disso, o casal parece estar mais determinado do que nunca em mostrar ao mundo que seu amor ainda é forte .

Com o nascimento do filho, eles vivem um momento especial e transformador em suas vidas, deixando claro que, apesar das dúvidas que surgiram em torno do relacionamento desde que se casaram em 2018, conseguiram superar os obstáculos juntos.

Além disso, eles recentemente compartilharam fotos durante as férias em Aspen , parecendo mais unidos do que nunca .

Embora muitos não tenham apostado neles naquela época, hoje continuam a consolidar o vínculo, em meio aos altos e baixos que os casais costumam enfrentar aos olhos do público.

