Dramas da juventude Klara Castanho, a Eugência de "Garota do Momento, busca viver jovens com histórias densas Aos 24 anos, a atriz que cresceu à frente do vídeo se viu presa a papéis infantis por fotografar mais nova na tela

A briga com o tempo é inevitável. Geralmente, atores e atriz fazem um esforço gigantesco para manter a juventude diante das câmeras. Klara Castanho, no entanto, travou uma batalha oposta por alguns anos. Aos 24 anos, a atriz que cresceu à frente do vídeo se viu presa a papéis infantis por fotografar mais nova na tela.



Essa briga, porém, teve um fim há alguns anos, quando percebeu que havia vantagens artísticas de seu rosto de criança. Mais conformada com esse destino, Klara rapidamente aceitou viver a adolescente Eugênia em “Garota do Momento”, atual novela das seis. “Já tive a fase de precisar crescer.



Mas, hoje em dia, acho mais inteligente abraçar esse meu rosto de criança. Esse rosto jovem me traz personagens mais densas que uma pessoa mais nova não poderia viver. Sinto que essa feição me permite viver as melhores histórias por muito mais tempo”, aponta.

Um enredo dramático, inclusive, foi justamente o que Klara encontrou ao se deparar com a sinopse da personagem criada por Alessadra Poggi. Filha de Alfredo e Teresa, interpretados por Eduardo Sterblitch e Maria Eduarda de Carvalho, Eugênia sofreu um acidente doméstico quando criança, queimando parte dos braços em um incêndio.



Por conta das cicatrizes, tornou-se uma moça com baixa autoestima que, para se defender, age como se não se importasse com as coisas. No fundo, é emocionalmente frágil e se envergonha do próprio corpo.

“É uma história muito real e comum. Então, queria ser mensageira de um assunto muito importante. Tem muita gente com cicatrizes e marcas que não gostam de mostrar. Tenho um cuidado ao falar sobre isso em cena. Conversei com uma menina que tinha cicatrizes pelo corpo e tentei entender onde doía, onde o olho marejava”, explica.

Além de mergulhar nos dramas pessoais de Eugênia, Klara também se aprofundou nos estudos sobre a década de 1950. Antes do início das gravações, a atriz chegou a ter aulas de etiqueta para aprender a se portar como uma adolescente há mais de seis décadas. “Não faço nada sem estudar. Sou bem meticulosa.



Nada mais justo quando lhe dão uma responsabilidade tão grande. É um trabalho com muita atenção aos detalhes. Como uma jovem daquela época corria com aqueles saltos? Como as mãos se comportavam? Eu não tinha nenhuma ligação com esse período. Nasci muito tempo depois (risos)”, afirma.



Natural de Santo André, São Paulo, Klara estreou na tevê na série “Mothern”, do GNT, aos 6 anos. Ela, porém, ficou conhecida entre o grande público ao viver a pequena vilã Rafaela de “Viver a Vida”.



De lá para cá, a atriz cresceu aos olhos do público a cada novo trabalho no vídeo, participando de tramas, como “Morde & Assopra”, “Amor à Vida” e “Além do Tempo”. O enredo de “Garota do Momento” marca o retorno de Klara à tevê aberta após oito anos.

“Feliz de estar de volta e nem acredito que tudo isso está rolando. Fiquei alguns anos fora das novelas, mas volto com uma bagagem muito nova para encarar os percalços e essa dinâmica. Novela é uma maratona. A gente precisa ter uma agilidade imediata”, analisa.

“Garota do Momento” – De segunda a sábado, às 18h30, na Globo.

Pequena vilã

Os dramas de Eugênia têm chamado a atenção do público ao longo do início da trama de “Garota do Momento”. Klara Castanho, no entanto, também tem sido abordada nas ruas para falar da reprise de “Viver a Vida”, que vai ao ar no canal Viva.



"Falam muito da Rafaela comigo. Ainda mais por conta da franjinha, né? Todo mundo fica me falando que eu era uma peste (risos). Que bom! Era isso mesmo que a gente precisava na época”, aponta.



A trama, que foi originalmente exibida em 2009, traria Rafaela como uma antagonista, porém o Ministério Público vetou a história temendo que isso interferisse no desenvolvimento da atriz-mirim, sendo que a personagem acabou se tornando apenas uma garota mimada e rebelde.



“Muito legal estar no ar com esses dois trabalhos. São bem diferentes. Fico feliz de o público acompanhar essas duas histórias”, valoriza.

Instantâneas

# Klara iniciou sua carreira aos 9 meses como modelo fotográfica para um catálogo de moda.

# A atriz também pode ser vista na última temporada da série “De Volta aos 15”, que está disponível na Netflix.

# No enredo, Eugênia é melhor amiga da vilã Bia, vivida por Maisa. As duas atrizes, inclusive, são amigas há muitos anos. “Maravilhoso estar em cena com alguém que você conhece e confia há quase 10 anos”, vibra.

# A atriz reúne quase 7 milhões de seguidores no Instagram.

