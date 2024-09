A- A+

Festival de Veneza Lady Gaga surge com noivo em tapete vermelho do Festival de Veneza após rumores de crise conjugal Com formação em Matemática, Michael Polansky é americano, tem 46 anos e estudou em Harvard junto a Mark Zuckerberg, fundador do Facebook

Lady Gaga fez questão de levar o noivo, o empresário Michael Polansky, para a sessão de estreia do filme "Coringa: delírio a dois", que concorre ao Leão de Ouro no Festival de Veneza, na Itália.

Protagonista da continuação de "Coringa" (2019) ao lado de Joaquin Phoenix (intérprete do personagem-título), a artista surgiu no tapete vermelho do evento, nesta quarta-feira (4), de mãos dadas ao companheiro, após rumores darem conta de que ambos vinham passando por uma crise no relacionamento.

Recentemente, durante as Olímpiadas em Paris — onde ela realizou uma performance musical na abertura das disputas esportivas —, a cantora foi flagrada revelando ao primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, que vai se casar com Michael.

Um vídeo publicado pelo político francês no TikTok mostra a americana apresentando o companheiro para ele. "Esse é o meu noivo, Michael", disse Gaga, na ocasião.

Mas, afinal, quem é o noivo de Lady Gaga? Natural de San Francisco, nos EUA, Michael Polansky tem 46 anos e é formado em Matemática Aplicada e Ciência da Computação pela Universidade de Harvard, onde estudou junto a Mark Zuckerberg, um dos fundadores do Facebook.

O profissional é CEO de uma empresa que atua na indústria de tecnologia e atualmente trabalha ao lado de Sean Parker, co-fundador do serviço de streaming Napster e ex-presidente do Facebook.

O empresário bilionário foi quem apresentou Polansky a Lady Gaga, no fim de 2019, quando ambos começaram a namorar — a revelação pública da relação só se deu no ano seguinte, em 2020.

Michael Polansky também atua como membro do conselho da organização Parker Institute for Cancer Immunotherapy, que financia pesquisas para tratamentos de câncer.

Aliás, ele e Lady Gaga já estiveram juntos em iniciativas que visavam arrecadar fundos para várias causas beneficentes relacionadas à organização, incluindo o show "One World: together at home", idealizado por Gaga durante a pandemia de Covid-19.

Crise na relação?

Em julho deste ano, revistas americanas especializadas na cobertura de celebridades noticiaram que o relacionamento de Lady Gaga e Michael Polansky estaria passando por um momento de crise.

O site "Radar online" publicou que os amigos de Gaga "odeiam" Michael e o veem como "um maníaco por controle, alguém longe de ser uma influência que acalma a artista". Uma fonte ouvida pela revista afirmou: "Nos bastidores, Gaga se tornou uma pessoa mais frágil enquanto namorava Michael do que em qualquer outro momento".

"Tudo na carreira dela está indo muito bem, mas esse relacionamento não tem sido bom para ela", continuou a fonte, identificada como uma pessoa próxima a Lady Gaga, garantindo que o relacionamento anterior da artista com o ator e modelo Taylor Kinney era melhor — eles ficaram juntos de 2011 a 2016.

"Ela entregou muito controle de sua agenda para Michael, e esse não era o caso quando ela estava namorando Taylor", concluiu a fonte.

