Celebridades Lana Del Rey se casou com guia turístico anônimo; veja outras celebridades que fizeram o mesmo De Taylor Lautner a Serena Williams, saiba quais celebridades engataram romances com pessoas "comuns"

A superestrela pop Lana Del Rey oficializou o relacionamento com seu namorado de longa data, Jeremy Dunfrene, um guia turístico que coordena passeios pelos pântanos repletos de crocodilos na Louisiana. Não ficou claro quando o casal começou a namorar, mas em suas redes sociais ela publica imagens ao lado do amado pelo menos desde 2019.



A artista americana, de 39 anos, e Dunfre, de 49, se casaram no civil em Thibodaux, Louisiana, na última sexta-feira (18), de acordo com documentos obtidos pela agência de notícias Associated Press.

A cerimônia religiosa aconteceu no dia 26 de setembro, comandando pelo pastor Judah Smith, conhecido por ser conselheiro espiritual de Justin Bieber e principal teólogo de Churchome, uma megaigreja nos arredores de Seattle. Ainda de acordo com a AP, a cantora trocou votos com Dunfre em Des Allemands, na Louisiana, onde ele trabalha como capitão na Airboat Tours.

Aqui estão algumas outras celebridades que se casaram com alguém que conheceram no mundo, sem nenhuma ligação com seu trabalho ou fama.

Dolly Parton

O marido de Dolly Parton, Carl Dean, um empreiteiro aposentado, há muito tempo passa despercebido, apesar do enorme sucesso da cantora. Os dois se casaram em 1966, na Geórgia. Parton tinha 18 anos e Dean, de 21. O casal se conheceu dois anos antes em uma lavanderia em Nashville.



“Fiquei surpresa e encantada, porque enquanto ele falava comigo, olhava no meu rosto, uma coisa rara para mim. Ele parecia estar genuinamente interessado em descobrir quem eu era e o que eu fazia”, escreveu ela em seu site oficial. Os dois ainda estão casados, quase 60 anos depois.

Dolly Parton e Carl Dean. Foto: Handout

Taylor Lautner

Taylor Lautner conheceu a enfermeira Taylor Dome durante uma noite de jogos organizada por sua irmã, de acordo com uma entrevista no “Live with Kelly and Mark”. Os dois se casaram em 2022 e se tornaram Taylor e Taylor Lautner (às vezes chamados de “Taylors”). Taylor (Dome) Lautner agora apresenta um podcast chamado “The Squeeze” sobre saúde mental, do qual seu marido ocasionalmente participa.

Taylor Lautner e Taylor Dome. Foto: Getty Images

Matt Damon

Como em uma cena de “Gênio Indomável”, Matt Damon conheceu sua esposa, Luciana Barroso, em um bar. Foi em 2003, enquanto ele filmava a comédia “Ligado em você”, em Miami. Damon e sua equipe foram a um bar em South Beach, onde ela trabalhava como bartender, de acordo com uma entrevista dela à "Vogue Austrália", em 2018.

Na versão de Damon, ele a viu do outro lado do salão e quis falar com ela, embora Barroso tenha dito que ele se escondeu atrás do bar porque estava sendo reconhecido por outros clientes. Ela o colocou para trabalhar e ele começou a preparar bebidas, uma habilidade que adquiriu enquanto treinava para o papel num filme anterior. “A noite foi muito divertida”, disse Barroso à revista. Os dois se casaram numa cerimônia privada na cidade de Nova York, em 2005.

Matt Damon e Luciana Barroso. Foto: Getty Images

Elizabeth Taylor

Em 1991, a atriz Elizabeth Taylor casou-se com Larry Fortensky, um trabalhador da construção civil. Durante a cerimônia no rancho Neverland, de Michael Jackson, os convidados famosos se acotovelavam com as girafas, zebras e lhamas do rei do pop. A atriz, uma das mulheres mais famosas do mundo na época, conheceu o marido em 1988 na Clínica Betty Ford, onde estavam sendo tratados por abuso de substâncias. Cinco anos depois, o casal se divorciou — o terceiro divórcio de Fortensky, e o oitavo de Taylor. Ela jurou não se casar novamente.

Larry Fortensky e Elizabeth Taylor. Foto: Getty Images

Serena Williams

A tenista Serena Williams e o marido, Alexis Ohanian, cofundador do Reddit, se casaram em 2017 em uma cerimônia reservada à família e a alguns amigos, como Beyoncé, Kelly Rowland e Kim Kardashian. “Você é a melhor de todos os tempos, e não só no esporte — falo de uma mãe e de uma esposa. Estou animado em escrevermos muitos capítulos desse conto de fadas juntos”, escreveu ele, dias depois do casamento em uma publicação no Instagram. Eles se conheceram durante o café da manhã em um hotel em Roma, e a primeira interação aconteceu porque a atleta e seus amigos queriam se sentar na mesma mesa em que o empresário estava.

Serena Williams e Alexis Ohani. Foto: Getty Images

Wanda Sykes

Numa entrevista de 2018 ao "Guardian", Wanda Sykes lembra de ter visto Alex Niedbalski pela primeira vez numa balsa para Fire Island, em Nova York. “Algo realmente me disse — tipo, eu ouvi uma voz — 'Uau, é disso que você precisa, Wanda'”, disse ela. No dia seguinte, um amigo apresentou as duas. Niedbalski, francesa, era uma empresária que vendia bancadas de granito e Sykes estava reformando sua cozinha. Elas se casaram em 2008, e a atriz americana se manifestou publicamente num discurso semanas depois, num comício em Las Vegas em apoio ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Alex Niedbalski e Wanda Sykes. Foto: Getty Images

Jeff Bridges

Casados há quase 50 anos, Jeff Bridges e Susan Bridges se conheceram ainda no começo da vida adulta. Ela tinha 21 anos e trabalhava como garçonete em um restaurante em Montana, nos Estados Unidos, onde ganhava um dinheiro extra no período em que ainda estava na faculdade. O artista americano já afirmou que conhecer a mulher foi como “amor à primeira vista”. Depois, Bridges seguiu a carreira no ramo da atuação, aparecendo em filmes como “Stay hungry” (1976) e “Forbidden zone” (1980).

Susan Bridges e Jeff Bridges. Foto: Getty Images

Eddie Redmayne

Eddie Redmayne e a mulher, Hannah Bagshawe, se viram pela primeira vez em 2014, em um evento. A partir disso, iniciaram uma amizade que durou cerca de 12 anos. No início da década de 2010, entretanto, o ator britânico estava nos ensaios do filme “Os miseráveis” e convidou a comunicadora para ir com ele à Itália antes do início das filmagens. Ele finalmente se casaram quatro anos depois, em uma cerimônia íntima.

Hannah Bagshawe e Eddie Redmayne. Foto: Getty Images

(Com agências internacionais)

