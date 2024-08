Novo namorado de Lana Del Rey ''tranca'' perfil nas redes após romance ser revelado

A- A+

Jeremy Dufrene não deu conta da série de mensagens enviadas por centenas de pessoas desconhecidas nas redes sociais. Após o romance com Lana Del Rey ser revelado por veículos da imprensa britânica, o americano de 52 anos — que atua como guia turístico e caçador de crocodilos num parque natural nos EUA — decidiu "trancar" seu perfil no Instagram.



A notícia vem repercutindo entre fãs da cantora pop americana, sobretudo devido à diferença entre os estilos (e as idades) de ambos.

"Chocada com esse namorado da Lana Del Rey", comentou uma usuária do X. "Tô meio embasbacado. Mas quem sou, né? Que eles sejam felizes", escreveu outra pessoa. "Ai, gente, vou soar super chata, mas to bem 'meh' com vocês xingando o novo namorado da Lana Del Rey por ser supostamente feio pra vocês. Que saco, o homem não fez nada de errado", rebateu outra internauta.

Quem é o namorado da Lana Del Rey?

Mas, afinal, quem é Jeremy Dufrene, o namorado de Lana Del Rey? Natural de Louisiana, nos EUA, ele trabalha, há cerca de uma década, na empresa Airboat Tours by Arthur, na cidade de Des Allemands, nos EUA, onde realiza passeios turísticos na região conhecida como Bayou des Allemands, considerada a "capital mundial do Peixe-Gato" (a espécie também é conhecida popularmente como bagre).

O profissional, aliás, já guiou o passeio de muitas celebridades, entre as quais os atores Glen Powell, Emma Roberts e Kate Hudson. Em março de 2019, o guia e piloto de barco de pântanos — que também atua como caçador de crocodilos — foi guia de Lana Del Rey num passeio pela região. À época, a artista havia se apresentado BUKU Music + Art Project, em Nova Orleans, cidade próxima, e decidiu conhecer o local.

Naquele período, Dufrene postou uma foto com a cantora no Instagram, com a legenda: "Nunca sei com quem posso me deparar nos meus passeios, mas é sempre um prazer, Lana Del Rey". A artista também compartilhou fotos da excursão, escrevendo, em tom de brincadeira, no Facebook: "Jeremy, me deixe ser capitã na Arthur’s Air Boat Tours x".

Desde então, a dupla se segue nas redes sociais. Os dois se reencontraram em maio deste ano, para outro passeio. "Família com meu cara, Jeremye,” ela legendou uma foto no Instagram, em que aparece ao lado de dois amigos. Três meses depois, o casal foi visto em Londres, de mãos dadas.

