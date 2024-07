Leandro Marçal, de 'Casamento às Cegas', nega acusação de estupro e critica edição de episódio

A- A+

Na noite deste domingo (14) , Leandro Marçal, o ex participante do reality show Casamento às Cegas que foi acusado de estupro, negou o crime e disse que a edição do programa, da Netflix, não incluiu sua defesa no episódio.

Marçal está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de prática de estupro de vulnerável, violência psicológica e violência doméstica. As acusações foram feitas pela sua ex-mulher Ingrid Santa Rita.

Ingrid denunciou a situação no episódio de reencontro de ex- participantes do reality show, onde eles se conheceram e então se casaram. Ela registrou as acusações na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Osasco.

No programa, gravado cerca de um ano após o fim da temporada, Ingrid afirma ter sido abusada sexualmente após o fim do programa.

— Primeiro, eu dormia pelada. Depois, eu dormia de calcinha. Depois, passei a dormir de pijama. Depois, peguei o travesseiro e dormia pra baixo da minha cama. Depois, fui dormir no sofá. Fugindo de você na minha cama — relatou a participante. — As minhas filhas me encontraram no chão, pedindo pelo amor de Deus para você não tocar no meu corpo.

Numa nota postada nas redes sociais, na noite deste domingo (14), Marçal negou a acusação de Ingrid e disse que só teve relações consensuais com ela.

Veja a nota:

"Eu, LEANDRO MARÇAL informo que JAMAIS pratiquei quaisquer fatos que me foram imputados pela Sra. INGRID SANTA RITA, com quem tive um breve relacionamento amoroso, como é de notório conhecimento.

Declaro ainda, que tais fatos, os quais, surpreendemente, foram relatados na gravação do episódio 'reencontro' ocorrido em 07/07/24 não condizem com as trocas sempre consensuais que tivemos durante o matrimônio.

Declaro mais, que a empresa NETFLIX e ENDEMOL SHINE BRASIL editou o último episódio de "o reencontro" gravado em 07/07/24, não incluindo a DEFESA que este declarante fez às acusações que lhe foram realizadas pela Sra. INGRID SANTA RITA, naquele episódio e momento, publicando-o da forma como bem quis, motivo que também serão objeto de todas as medidas judiciais cabíveis, já que no episódio publicado, com a edição realizada pela empresa ENDEMOL SHINE BRASIL e NETFLIX, o DECLARANTE 'silenciou' às acusações realizadas pela Sra. INGRID SANTA RITA, o que não condiz com a verdade do ocorrido.

Declaro ainda, que TODAS AS PROVIDENCIAS LEGAIS em face desta CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA serão tomadas por minha assessoria jurídica. Por fim, manifesto meu mais sincero pesar por todas essas acusações caluniosas, ressaltando que sempre respeitei a Sra. INGRID SANTA RITA, JAMAIS cometendo quaisquer atos ilícitos, o que será cabalmente provado. Ressalto que em breve farei manifestação pública.

Era o que me cumpria neste momento, em respeito à meus familiares, amigos, e à população em geral manifestar-me".

