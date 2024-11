A- A+

FAMOSOS Leidy Elin teve crise de pânico e ficou sem conseguir sair de casa; veja 5 famosos com a condição De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a síndrome atinge de 2% a 4 % da população global

A ex-BBB Leidy Elin, de 27 anos, resolveu se abrir em suas redes sociais e falar sobre as crises de pânico que sofreu desde que saiu do Big Brother Brasil. Segundo ela, ficou duas semanas sem conseguir sair de casa porque sentiu medo pelos discursos de ódio que recebeu.

— Só conseguia sair de casa com a minha mãe ou com meu namorado. Não conseguia ir à esquina de casa — disse ela. E afirmou que só conseguiu melhorar após começar a se tratar com uma psicóloga.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a síndrome do transtorno do pânico, também chamada de ansiedade paroxística episódica, é um transtorno psiquiátrico que atinge de 2% a 4 % da população global.

Ela é caracterizada por crises de ansiedade (ataques de pânico) de forma recorrente e imprevisível. Devido aos sintomas serem muito parecido com um ataque no coração, como dores no peito, taquicardia, dificuldade para respirar e um medo excessivo de morrer, é comum as pessoas confundirem um ataque de pânico com um ataque cardíaco.

Leidy, entretanto, não é a única famosa que passa ou passou por problemas com crises de pânico. Confira outros:

Marcelo Serrado

Recentemente, o ator Marcelo Serrado compartilhou em suas redes sociais um vídeo revelando que teve duas crises de pânico em intervalos de tempo muito curtos.





Marcelo Serrado — Foto: Reprodução/Instagram

— Meu coração foi na boca na hora de embarcar, chamei minha mulher no canto e contei que algo dentro de mim estava se passando. Mas agora tá tudo bem. Muito obrigado pelo suporte de vocês com as centenas de mensagens que recebi de quando estava no auge da crise de pânico nessa viagem — disse ele em vídeo divulgado nas redes sociais.

Rafa Kalimann

Há pelo menos cinco anos, a atriz, apresentadora e influenciadora Rafa Kalimann sofre com crises de pânico. Ela foi diagnosticada após sentir que “perdeu o controle” durante uma viagem de avião. Segundo ela, os sintomas foram: uma dor profunda, falta de ar, desespero enorme, choro e medo.



A modelo e influenciadora Rafa Kalimann // Divulgação

— Tudo hoje me causa muito mais medo e insegurança do que antes. Porque sempre vou para algum lugar achando que vai ser um motivo para desencadear uma nova crise. Mas não quero deixar de viver e isso foi um compromisso que fiz logo no início comigo mesma, de que iria aprender a encarar tudo com muita coragem — disse em entrevista recente ao GLOBO.

A atriz afirma que quando sente que está perto de ter uma crise, se fecha em seu quarto e tenta se conectar com o íntimo. Além disso, ela faz aulas de meditação e respiração. A água também a acalma.

— Ela é a minha âncora de calmaria durante as crises, o fluxo d´água é onde consigo recuperar as minhas forças, o meu refúgio, o lugar aonde eu vou nesse momento de aflição e sufoco — diz.

Angélica

Em maio do ano passado a apresentadora Angélica falou que teve síndrome do pânico há um tempo em razão do excesso de trabalho durante uma palestra realizada no Rio Web Summit.





Angélica // Reprodução/Instagram

— Eu tive síndrome do pânico também por excesso de trabalho. Nem tinha tanto essa coisa de rede social. Não se falava disso. Não tinha tanta rede social quando eu tive isso — disse.

Ela ainda lembrou que, como começou desde muito nova, a pressão sempre esteve presente em todas as fases de sua vida.

— Essa pressão que a gente sente hoje na internet e a gente tenta administrar a minha vida tinha já isso por ter começado a trabalhar muito pequena — explicou.

Angélica revela que sentiu as pressões e as crises passando quando procurou ajuda para tentar lidar com as pressões e cobranças.

Luísa Sonza

Nesta quarta-feira, a cantora participou do programa “Mais Você” com Ana Maria Braga e falou sobre o diagnóstico que recebeu de crise de ansiedade há alguns anos. A artista também luta contra crise de pânico e depressão.



Luisa Sonza // Reprodução/Instagram

Sonza afirmou que não costuma implodir com as situações, e buscas as melhores alternativas para encontrar um refúgio.

— Quando estou com muito medo, com crise de pânico, ansiedade e na depressão, eu me esforço, e muito didaticamente mesmo. Emocionalmente você não tem vontade nenhuma, [só] de se afundar e acabou, mas racionalmente eu coloco na minha cabeça que eu tenho que olhar — detalhou.

Segundo ela, o que a ajudou é olhar de frente para o problema e ver que “o monstro sempre fica menor do que ele realmente é”.

Gustavo Tubarão

Recentemente, o influenciador Gustavo Tubarão compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que sofre de uma crise de ansiedade e pânico. Ele estava na academia com o amigo Ayslan e com a namorada, Jade, quando começou a sentir os primeiros sintomas.



Gustavo Tubarão, influenciador digital // Reprodução/Instagram

No vídeo publicado em suas redes sociais, Tubarão afirma que foi para uma salinha nos fundos da academia para sair da multidão. Neste momento, ele fala para o amigo: “Não me deixa morrer, não. Está difícil de respirar”.

— Eu sinto falta de ar, uma sensação de que tudo vai me fazer mal, que posso morrer por qualquer coisinha e isso já é o início da crise. Fico ansioso, com medo de que alguma coisa aconteça e eu não vou conseguir sair dessa situação. Meu batimento cardíaco também acelera e eu acabo "me afogando com o meu ar", é uma dificuldade muito grande de respirar — disse em entrevista ao GLOBO.

Segundo o influenciador, fazia anos que ele não tinha uma crise tão severa quanto essa, e que a diferença é que ele sabe o que motivou o ataque: ficar sem atividade física. Tubarão realizou uma viagem recente e ficou 20 dias sem praticar exercícios físicos.

