Celebridades Ximbinha, Marcello Antony e Stenio Garcia: veja famosos que fizeram harmonização facil Internautas questionaram realização do procedimento em alguns casos; em outros, porém, houve comparação ao 'Ken humano'

Os 50 para Ximbinha chegaram com tudo. O cantor realizou uma nova harmonização facial e apresentou o resultado, por meio de um vídeo, na quarta-feira (6). “Mais mudanças por aqui. Estou gostando disso, hein”, disse o músico em uma publicação. O novo visual do músico deixou diversos internautas em dúvida: afinal, ele precisava ter realizado outro procedimento?, pergunta-se a web. As reações renderam memes no X (antigo Twitter).

“Agradeço a especialista que fez minha lipoaspiração de papada e rinoplastia, dentre outros procedimentos de cuidado. Sempre tendo um olhar de naturalidade, tem um profissionalismo impecável”, afirmou Ximbinha, feliz da vida. “Um antes e depois que enchem a alma de alegria!! A meta é sempre ir em busca do renovo!! Tô felizão.”

O ex-parceiro musical de Joelma já tinha passado por um procedimento facial em junho deste ano.

A influencer Kamila Simioni, de 38 anos, também surpreendeu a web ao mostrar o resultado de sua harmonização facial recentemente. Na ocasião, a também empresária — conhecida após viver no passado um affair com Tony Salles, marido de Scheila Carvalho — surgiu em um vídeo com o rosto e os lábios muito inchados.

A influencer já possuia procedimentos estéticos, e decidiu investir numa harmonização facial. Fotos: Redes sociais/Reprodução

Alguns meses atrás, foi a vez do ex-ator e hoje corretor de imóveis Marcello Antony e do ator Rafael Cardoso surpreenderem a web. O primeiro foi chamado de “Ken humano”; o outro, segunda uma internauta elogiosa, saiu de “vilão para mocinho”.

Marcello Anthony (D) e Rafael Cardoso (E). Fotos: Redes sociais/Reprodução

Em período parecido, o cantor Frank Aguiar chamou atenção pela realização do procedimento. “Estou bonito, parecendo com Brad Pitt e carinha de 33 anos”, festejou ele à época. Confira post do cantor:

No ano passado, quem também realizou um procedimento semelhante (e se tornou alvo do juízo da web) foi Stenio Garcia. O ator de 93 anos causou polêmica em meados do ano passado ao fazer uma harmonização facial.

"Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? Caguei" disse ele à época ao GLOBO.

Veja post sobre transformação do ator

