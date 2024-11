Maísa comenta sua personagem em "Garota do Momento": "Ela tem falas preconceituosas"

A- A+

Maísa usou suas redes sociais na tarde da última segunda-feira, 4, para falar de Bia, sua personagem em "Garota do Momento", nova novela da Rede Globo. A produção estreou na mesma data e a primeira cena da atriz foi ao ar na terça-feira (5).

A personagem é uma jovem mimada que reage mal ao término com o namorado, Beto. "A Bia é uma personagem com falas bem problemáticas - até pela época - e por sua criação. Quase todas as cenas de embate com a Beatriz são pesadas porque da minha boca saem falas preconceituosas, que eu jamais falaria. É o trabalho e a personagem não sou eu", disse.



No X (antigo Twitter), ela falou sobre contracenar com Klara Castanho, uma de suas melhores amigas. "Nada melhor do que trabalhar com uma amiga que você ama. A gente fica grudadas".

Comentários feitos nesta última segunda (4), na conta do X (twitter) de Maisa. Foto: Redes sociais/Reprodução

Maísa revelou que ficou muito empolgada ao receber os roteiros do folhetim. A atriz elogiou Alessandra Poggi, a autora, e disse que ela conseguiu criar um universo cheio de camadas para todos os personagens. "A trama é muito dinâmica e encantadora", finalizou.

