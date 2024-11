A- A+

Celebridades Leonardo DiCaprio completa 50 anos e mostra irritação com piada sobre idade de namorada; entenda Ator faz aniversário hoje e segue, firme e forte, em relacionamento com a modelo italiana Vittoria Ceretti, 24 anos mais nova do que ele

Diz a lenda que Leonardo DiCaprio, o novo cinquentão da praça (sim, ele acaba de completar 50 anos nesta segunda-feira), não namora mulheres com idades abaixo dos 25 anos. A teoria jocosamente batizada de "Síndrome DiCaprio" — a rigor, uma piada famosa nas redes sociais — tem lá seu embasamento.

É que, apenas em 2022, o ator surgiu publicamente com uma namorada com idade acima dos 25 anos, a modelo americana Gigi Hadid, então com 27 anos.

Pois bem, o relacionamento terminou, e ele logo assumiu uma relação com outra mulher mais jovem, a modelo italiana Vittoria Ceretti, que completou 26 anos recentemente, em junho de 2024. Outro recorde para o artista de Hollywood.

Até então, foram oito namoradas com quem o astro terminou antes de elas completarem 26 anos. Não custa relembrar: DiCaprio se relacionou com a com a top brasileira Gisele Bündchen, a israelense Bar Rafaeli, a atriz Blake Lively, a modelo americana Erin Heatherton, a alemã Toni Garrn, a atriz Kelly Rohrbach e a top dinamarquesa Nina Agdal.

Todas tinham no máximo 25 anos quando, coincidentemente, deixaram de namorar o ator. Daí a piada.

Fato é que Leonardo DiCaprio não gosta dessa brincadeira. Notícias recentemente veiculadas por revistas americanas e britânicas especializadas na cobertura do universo de celebridades mostram que o artista anda cada vez mais irritado com os gracejos envolvendo as idades de suas namoradas.

Ele se recusa, porém, a falar publicamente acerca do assunto. "Leonardo realmente odeia a narrativa de namorar apenas mulheres com menos de 25 anos", contou uma pessoa próxima ao ator, em entrevista ao jornal "The Sun".

Nos Estados Unidos, vários memes brincam com as idades das ex-namoradas de DiCaprio. Um deles usa uma cena do longa " Era uma vez em... Hollywood" (2019), de Quentin Tarantino, com a legenda: "Leo mostrando a porta para sua namorada quando ela completa 25 anos".

A expressão do ator ao lado de Lady Gaga, numa cerimônia da indústria cinematográfica, também já foi motivo de piada:

Até um cartão baseado em uma cena de "O grande Gatsby" (2013) foi criado. A mensagem diz: "25? Parece que nós encerramos aqui".

