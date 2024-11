A- A+

lia in rio Lia in Rio: Embaixada da Ciranda, em Itamaracá, promove celebração multilinguagens neste sábado (30) Ações de artes visuais, audiovisual, música e empreendedorismo e o lançamento da loja virtual de Lia de Itamaracá fazem parte do evento

O ano de 2024 foi inteiro de celebrações a Lia de Itamaracá. Desde os seus 80 anos, em janeiro, passando pelos desfiles em escolas de samba no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), até sua participação no Rock in Rio deste ano.

Em mais uma homenagem ao reflorescimento cultural da Ilha de Itamaracá através do trabalho e da arte de Lia, a Embaixada da Ciranda, localizada na cidade litorânea, irá promover, neste sábado (30), o evento “Lia in Rio”.

Serão realizadas ações em artes visuais, audiovisual, música e empreendedorismo, assim como será lançada a loja virtual de Lia de Itamaracá.

Lia In Rio

A partir das 17h, acontece a inauguração da instalação “Lia in Rio”, que celebra a conexão de Lia com a cidade do Rio de Janeiro. Relação que começou nos anos 1970 e culminou, em setembro deste ano, com sua participação no Rock in Rio.

A instalação multimídia na Ilha de Itamaracá contará com projeções de vídeos variados, efeitos especiais, músicas, fotos, objetos e até mesmo o figurino que Lia usou no Rock in Rio, produção do estilista Júlio César.

“A instalação reflete o amor de Lia pelo Rio de Janeiro, que não começou ontem. Desde os anos 70, Lia leva a ciranda para o Rio, cantando as belezas da cidade em músicas como ‘Copacabana’ e ‘Santa Teresa’. A recente participação no Rock in Rio é a consagração de uma história de resistência e de forte vínculo cultural entre Pernambuco e a cidade maravilhosa, por meio da arte de Lia de Itamaracá”, diz Lia Letícia, uma das curadoras da exposição (que também conta com os trabalhos de Beto Hees).

Cineclube O Canto da Sereia

A partir das 18h30, estreia a segunda temporada do Cineclube O Canto da Sereia, que conta com coordenação do fotógrafo Ytallo Barreto e curadoria de Lia Letícia.

O Cineclube O Canto da Sereia nasceu como desenvolvimento das atividades audiovisuais do Centro Cultural Estrela de Lia, como uma forma de suprir a carência de acesso ao cinema na Ilha de Itamaracá.

“Nesta segunda edição do cineclube estamos contando com a participação dos jovens que participaram do curso de formação em cineclubismo, realizado pelo Centro Cultural Estrela de Lia, entre março e maio deste ano”, informa o produtor executivo Beto Hees.

Nesta edição, serão exibidos quatro filmes que abordam temas como resistência, território, identidade e cultura popular:

- “Mutirão”, de Lincoln Péricles (SP), traz à tona a luta popular pela moradia no Capão Redondo, São Paulo, destacando o papel fundamental das mulheres, em sua maioria indígenas e pretas. Narrado por uma criança, o filme revisita documentos históricos sobre os mutirões na Cohab Adventista.

- “Dente”, de Rita Luna (PE), é uma crônica que retrata os costumes de uma família negra em Camaragibe, Pernambuco, liderada por uma mulher forte que conduz sua família com firmeza e amor.

- “Mulher Maracatu”, de Carlota Pereira e Dani Cano (PE), aborda as pioneiras que ocuparam o posto de caboclas de lança em maracatus, rompendo barreiras em uma tradição dominada por homens e marcando a história da cultura popular pernambucana.

- “O Canto da Sereia”, da Jacaré Filmes, documenta o festival que celebrou os 80 anos de Lia de Itamaracá, em janeiro de 2024, registrando a festa e a força de uma das maiores artistas da Ilha de Itamaracá, que segue sendo um símbolo vivo da cultura brasileira.

Show

A noite encerra com o show Lia de Itamaracá e o Quarteto da Ciranda, a partir das 20h30.

O repertório inclui clássicos como “Minha Ciranda”, “Preta Cirandeira” e uma homenagem especial à saudosa Dona Selma do Coco.

Durante o evento, será lançada a loja oficial de Lia – lojaliadeitamaraca.com.br –, oferecendo produtos como camisetas, cangas, livros, CDs e itens exclusivos.

SERVIÇO

Lia in Rio

Quando: Sábado (30), a partir das 17h

Onde: Embaixada da Ciranda - Av. Benígno Cordeiro Galvão, 559 - Jaguaribe, Ilha de Itamaracá

Acesso gratuito



