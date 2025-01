A- A+

Investigação Liam Payne: Polícia da Argentina prende acusado de dar drogas a cantor antes de morte em hotel Detido é um dos cinco réus no caso do falecimento do cantor britânico

A polícia argentina prendeu nesta sexta-feira um dos cinco réus no caso da morte do cantor britânico Liam Payne, acusado de lhe entregar drogas antes de sua morte em um hotel de Buenos Aires, informaram fontes policiais à AFP.

Braian Paiz, de 24 anos, é acusado de ter entregado cocaína ao ex-integrante da banda One Direction dois dias antes de sua morte, no dia 16 de outubro. Payne caiu do terceiro andar de seu quarto de hotel, em Buenos Aires. Paiz é um dos cinco processados pela morte do cantor.

A casa de Paiz, na cidade de Budge, província de Buenos Aires, foi invadida pela polícia, e o detido foi levado a tribunal.

Conforme informou o Ministério Público em comunicado na segunda-feira, Paiz “é acusado de ter entregue cocaína” a Payne, a quem visitou no hotel no dia 14 de outubro. Na ocasião, "acompanhou-o até ao quarto nº 310, entrando com ele", e lá permaneceu por quase cinco horas.

Em novembro, Paiz negou numa entrevista televisiva que tivesse dado drogas a Payne em troca de dinheiro, embora tenha admitido que o conheceu e passou algum tempo com ele no quarto.

— Passamos a noite, tomamos drogas, porque é a realidade, aconteceu algo íntimo — disse ao Telefe Noticias.

Braian Paiz. | Foto: Telefe Noticias / YouTube

Em sua defesa perante o tribunal, Paiz admitiu ter entregado drogas a Payne, mas garantiu que o fez “para passar tempo com ele”, e não em troca de dinheiro.

No entanto, tanto a acusação quanto a juíza do caso, Laura Bruniard, concordaram que “a entrega de cocaína foi em troca de dinheiro”, após análise de conversas e filmagens.

O sistema de justiça argentino ordenou a prisão preventiva de duas das cinco pessoas que processou na sexta-feira, incluindo Paiz.

Payne, de 31 anos, morreu após cair da varanda de seu quarto no terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro de Palermo.

