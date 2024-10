Líder da banda Radiohead enfrenta manifestante pró-Palestina na Austrália; veja vídeo

O líder da banda Radiohead, Thom Yorke, deixou brevemente o palco durante um show na Austrália após um confronto verbal com um manifestante pró-Palestina que o interrompeu. Yorke estava se apresentando solo na noite de quarta-feira em Melbourne quando um espectador começou a protestar sobre o crescente número de mortos na Faixa de Gaza.

“Quantas crianças mortas você precisa para condenar o genocídio em Gaza?”, questionou o manifestante. Yorke acusou o homem de estragar a apresentação para os demais presentes e o convidou a subir no palco.

“Don’t stand there like a coward,come here and say it!”



Radiohead’s Thom Yorke responded to an anti-Israel hackler who kept yelling about Gaza throughout his show in Melbourne today.



