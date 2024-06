Linn da Quebrada ressalta importância de cuidar da saúde mental após internação; veja vídeo

A- A+

A cantora e ex-BBB Linn da Quebrada foi internada numa clínica de reabilitação em São Paulo para realizar um tratamento por conta de uma piora no seu quadro de depressão. A artista publicou um vídeo, nesta sexta-feira (21), explicando para os fãs que é sempre importante cuidar da saúde mental.

''É sempre importante cuidar da nossa cabecinha e do nosso corpo. ninguém, ninguém melhor do que nós mesmas para saber e fazer isso. é o que estou fazendo. é o que todas pessoas deveriam ter condições e possibilidades para fazer. se cuidem, logo mais estou voltando'', disse Linn na legenda da publicação.

A informação da internação da cantora tinha sido divulgada pelo jornal Correio Braziliense. Segundo a matéria, pessoas próximas de Linn afirmaram que ela passou por diversas frustrações depois de sua participação no Big Brother Brasil 22 e isso teria influenciado a pausa de sua carreira.

As decepções de Linn da Quebrada nesse pós-BBB, consistem na falta de oportunidades e visibilidade. Ela não conseguiu fechar publicidades como imaginava e na percepção dela, o público não aceitou a sua mudança de visual depois de uma cirurgia de feminilização facial.

Mesmo produzindo músicas e fazendo participações em produções audiovisuais, as expectativas de Linn da Quebrada foram frustradas. A artista comunicou a sua decisão de se afastar das redes sociais e dos palcos, em abril deste ano, com uma publicação feita pela sua equipe no perfil do Instagram de Linn, para se dedicar ao tratamento da depressão.

''Para estar diante das câmeras e nos palcos de forma plena, é preciso estar com saúde física e mental em dia. Quando algo não vai bem, é necessário parar, respirar e cuidar'', diz texto publicado pela equipe da artista, em abril.







