Lisa Kudrow encontra bilhete escondido em presente dado por Matthew Perry há 20 anos

A atriz Lisa Kudrow, conhecida por seu papel como Phoebe Buffay em "Friends", revelou recentemente uma descoberta que trouxe novas camadas de significado para sua relação com Matthew Perry, o Chandler Bing. Durante uma entrevista ao "The Drew Barrymore Show", Kudrow compartilhou que encontrou um bilhete escrito por Perry há 20 anos, escondido dentro de um presente dado por ele ao final das gravações do seriado.

Ao ser questionada por Drew Barrymore sobre lembranças do set de "Friends", Kudrow revelou que, no último episódio, em 2004, Perry presenteou-a com o pote de biscoitos que decorava o apartamento de Monica Geller (Courteney Cox).





“Matthew me deu isso no final do nosso último episódio. Recentemente, eu encontrei o bilhete que ele tinha deixado para mim dentro do pote. Nunca tinha aberto ou olhado lá dentro”, disse a atriz. Kudrow preferiu não revelar o conteúdo do recado, mas emocionou-se ao mencionar que “o tempo é tudo”, uma frase que traduz o impacto desse momento inesperado.

A perda de um amigo querido

Matthew Perry morreu em outubro de 2023, aos 54 anos, devido aos efeitos agudos da cetamina e consequente afogamento, segundo o relatório da autópsia. Sua morte abalou não apenas os fãs de "Friends", mas também seus colegas de elenco, que compartilharam homenagens.





Kudrow, em especial, publicou no Instagram uma mensagem comovente, acompanhada de uma foto dos dois após as gravações do piloto da série: “Obrigado por me fazer rir tanto de algo que você disse, que meus músculos doíam e lágrimas escorriam pelo meu rosto TODOS OS DIAS. Obrigado pelos melhores dez anos que uma pessoa pode ter”.

Kudrow também refletiu sobre a generosidade e resiliência de Perry durante os anos em que trabalharam juntos. “Obrigado por aparecer no trabalho quando você não estava bem e, mesmo assim, ser completamente brilhante. Obrigado por tudo que aprendi sobre graça e amor ao conhecê-lo”, escreveu a atriz em sua homenagem.

Perry lutou contra o abuso de substâncias por décadas e frequentemente abordava essas questões de forma honesta, tanto em entrevistas quanto em sua autobiografia.

Transmitida entre 1994 e 2004, "Friends" continua a ser um marco da televisão, conquistando novas gerações de fãs através das plataformas de streaming. Além de Lisa Kudrow e Matthew Perry, o elenco principal incluiu Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer e Matt LeBlanc, que deram vida a histórias de amizade, romance e humor que marcaram época.

