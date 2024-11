A- A+

Lançamento Luciano Bivar lança livro com bastidores do governo Bolsonaro, nesta quinta-feira (28) "Democracia Acima de Tudo", traz revelações da campanha de 2018, do mandato e seus desdobramentos políticos

Com o olhar de quem viveu de perto os recentes acontecimentos da política brasileira, o deputado federal Luciano Bivar lança seu novo livro, “Democracia Acima de Tudo”, nesta quinta-feira (28), das 18h30 às 22h, no Novotel Recife Marina, no Bairro do Recife, em parceria com a Scortecci Editora.

Em nove capítulos e alguns extras, a obra aborda os bastidores da política do período entre a campanha eleitoral, o mandato e os desdobramentos após quatro anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019 a 2022).

No livro, o autor conta como se deu sua articulação política com o então candidato Jair Bolsonaro - que na época buscava com urgência uma legenda para conseguir concorrer ao Planalto - os detalhes dessa aliança até a ruptura política entre os dois, revelando fatos relevantes da política brasileira desse período.

Da aliança à ruptura

Depois de ajudar a consolidar a vitória de Jair Bolsonaro em 2018 movido pelo clamor por mudanças no país, segundo relata Bivar, o rompimento com o presidente foi inevitável, pois logo percebeu o que ele seria “um marco perigoso em nosso regime democrático”.

“O livro está muito calcado em cima da Democracia. Eu acho que é um momento muito delicado da vida hoje. O que todos nós brasileiro estamos vivendo ainda é um trauma da ruptura que queriam fazer com relação ao estado democrático de direito. Eu pressenti isso há três anos atrás e, nesse processo todo, me preocupei muito e procurei me aliar com pessoas que não permitissem que isso acontecesse”, descreve Luciano Bivar.

Defesa da democracia

O autor relata em diversas passagens do livro seus esforços para não fortalecer a reeleição de Jair Bolsonaro. ”Conversei até com o embaixador americano para que não se recebesse o Bolsonaro na Casa Branca e nem no Encontro de Cúpulas a fim de não fortificá-lo. Porque se ele ganhasse a eleição, certamente ele teria implantado uma ditadura no Brasil”, conta Bivar

A publicação relembra a repercussão das CPIs contra o governo Bolsonaro que tramitraram no Congresso e as condenações que levaram a inegibilidade do ex-presidente. Destaca, ainda, as entrevistas que concedeu à imprensa no dia seguinte aos ataques às sedes dos três poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2022, em que defendeu o estado democrático de direito.

“Democracia Acima de Tudo” é o sétimo livro de Luciano Bivar, que já escreveu contos, romances e uma obra sobre a vida social e econômica de Cuba.

Sobre o autor

Natural de Recife, Luciano Bivar é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Pernambuco e Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro, pós-graduado pelo Institute of Financial Education da Northwestern, Estados Unidos e membro de diversas associações de classe para maior aproximação entre os povos da América.



Outros livros publicados

- Brasil Alerta, Psicoses Socialistas (1985);

- Cuba, Num Retrato Sem Retoques (1987 Barrister’s, Rio);

- Passagem Para a Vida (1989 Barrister’s, Rio);

- Burocratocia, A Invasão Invisível (1983 M.Books, São Paulo);

- Intuição, A Terceira Mente (2016 M.Books, São Paulo);

- “50 formas de amar. Uma é matar” (2019 Editora Althaea Books).

SERVIÇO:

Lançamento Livro “Democracia Acima de Tudo”, de Luciano Bivar

Scortecci Editora (162 páginas)

Quando: 28 de novembro (quinta-feira)

Horário: 18h30 às 22h

Local: Novotel Recife Marina – Rua de Santa Rita 46, Recife Antigo

