Ludmilla dá bronca em plateia após 'barraco' entre fãs: "Aqui tem regra, aqui tem dona"; veja

Uma confusão — com direito a gritaria e dedo na cara — entre duas pessoas na plateia do show de Ludmilla em Manaus (AM), no último domingo (20), forçou a cantora a paralisar a apresentação por cerca de um minuto. Na ocasião, a artista deu uma bronca nos fãs e avisou que expulsaria do evento os envolvidos no "barraco" caso eles não se comportassem de maneira adequada.



Um vídeo mostrando esse momento vem sendo compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira (21).

O pulso firme de Ludmilla, para lidar com o problema numa das performances da turnê "Numanice 3", foi elogiado por internautas. "Eu queria deixar bem claro que aqui tem regras e aqui tem dona", afirmou ela.



"Deixa eu falar um negócio para vocês! O Numanice é um lugar que é para gente esquecer de todos os problemas, que é para gente fazer amizades, que é para gente viver o que não vive lá fora. Isso aqui é um lugar a parte, uma experiência à parte", acrescentou.

AGORA! LUDMILLA da esporro em fãs que estavam brigando no Numanice de Manaus. 'Aqui tem regra, e aqui tem dona' pic.twitter.com/6YyF9YFVII — LUDMILLA ACCESS (@ludmilla_access) October 20, 2024

“Se eu ver (sic) de novo briga, eu vou colocar para fora do evento, porque você pagou para se divertir e não para incomodar as pessoas ao seu redor. Então, na próxima que eu ver (sic), porque acho que não vou ver, né?... Não vai ter mais, né? Não foi briga, foi uma discussão ou alguma coisa que a gente não entendeu. Mas, na próxima vez, eu vou colocar para fora do evento, porque aqui tem regras. Quero todo mundo feliz, sem importunar o coleguinha do lado. Agora vamos de onde a gente parou", prosseguiu a artista.

