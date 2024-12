Luigi Mangione e CEO da UnitedHealthCare serão tema de documentário produzido por diretor premiado

A- A+

O assassinato chocante de Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, ocorrido em 4 de dezembro em plena luz do dia em uma rua movimentada de Nova York, nos Estados Unidos, será tema de um ocumentário cineasta Alex Gibney, vencedor do Oscar de Melhor Documentário em 2018 com "Um Taxi para a Escuridão". Luigi Mangioni, jovem de 26 anos apontado como responsável pelo assassinato que se tornou viral nas redes, também será retratado.

Conhecido por documentários incisivos, Gibney pretende explorar as causas mais profundas desse crime, segundo a revista Variety. O filme deve abordar tensões sociais, as falhas no sistema de saúde dos EUA e o impacto das decisões das seguradoras de saúde na vida das pessoas.





Luigi Mangione é integrante de uma tradicional família que imigrou da Itália e fez fortuna no ramo imobiliário. O clã, chamado de "realeza de Baltimore" por parte da imprensa local, ficou conhecido por doar somas milionárias para instituições de saúde.

Quando foi preso, Luigi Mangione portava um manifesto escrito à mão em que criticava as empresas de saúde por priorizarem os lucros em detrimento do cuidado, de acordo com um alto funcionário da polícia. Autoridades investigam a motivação do assassinato do CEO.

Segundo a revista americana, o documentário vai analisar os impactos do sistema de saúde na criação de tensões sociais e como atos de violência podem surgir nesse contexto. A produção também deve abordar o aumento dos custos médicos e as dificuldades enfrentadas por milhões de cidadãos devido a negativas de tratamento.

