CINEMA ''Luiz Melodia - No Coração do Brasil'' celebra legado do artista; leia a crítica do filme O longa-metragem estreia comercialmente nesta quinta-feira (16) e é narrado pelo próprio Melodia

Em 2025, o cantor e compositor Luiz Melodia completaria 74 anos, se não fosse o seu precoce adeus, aos 66 anos, em decorrência de um câncer de medula óssea. O legado deixado pelo carioca aflora nas pessoas através da sua voz, e é a partir dela que surge o documentário ''Luiz Melodia - No Coração do Brasil''.

O longa-metragem, que estreia comercialmente nesta quinta-feira (16) nos cinemas brasileiros, é narrado pelo próprio Melodia, enquanto imagens de arquivo raras acompanham a fala do artista. O tributo, dirigido por Alessandra Dorgan, em companhia da jornalista Patricia Palumbo na direção musical da obra, tem o intuito de celebrar a carreira do cantor, compositor e poeta.

''A intenção inicial do filme era que ele pudesse contar a versão dele (Melodia) disso tudo. O mercado fonográfico rompeu com Melodia por ele ser muito fiel à arte dele e aquilo que acreditava fazer. O cantor não se dobrava'', reiteraram Alessandra e Patricia sobre o desejo de realizar o longa, que teve sua estreia durante o Festival É Tudo Verdade, em abril de 2024.

Berço

Luiz Carlos dos Santos cresceu no morro de São Carlos, no bairro do Estácio, na cidade do Rio de Janeiro, e, posteriormente, herdou o nome artístico do seu pai, o sambista e compositor Oswaldo Melodia. Já assinando como Luiz Melodia, o artista atravessou o País com a sua música.

Desafios

''Luiz Melodia - No Coração do Brasil'' retrata os constantes desafios que o artista teve de enfrentar ao longo da sua carreira, principalmente, por ser independente das gravadoras. Assim, o filme desponta em um momento oportuno, no qual os artistas independentes estão fomentando a cena alternativa brasileira, por meio das plataformas digitais de música.

Afinal, segundo a diretora Alessandra Dorgan, Melodia cumpre uma função atemporal de inspirar os artistas independentes contemporâneos, pois ele foi um símbolo de resiliência contra um mercado fonográfico dominado por grandes gravadoras. Ainda sim, o carioca seguiu obstinado e fiel à sua música.



Parcerias

A sua carreira, assim como o documentário, parte das parcerias entre Melodia e as cantoras Gal Costa e Maria Bethânia, Além disso, ressaltam a importância da aproximação do artista com os pensadores Waly Salomão, Torquato Neto e Hélio Oiticica.

O documentário exibe com transparência como Melodia sofreu para produzir a sua arte, fugindo dos rótulos associados à sua musicalidade, mas não romantiza as adversidades, muito pelo contrário. Além de uma celebração do seu legado, o longa quer denunciar os motivos que levaram ele a não ser reconhecido como um dos maiores compositores brasileiros.

As composições do carioca mesclavam entre gêneros como MPB, rock, blues, soul e samba, influenciado pela Tropicália, responsável pela renovação do cenário musical brasileiro ao fundir diversos gêneros. No entanto, o fato de ele não ser apenas um sambista, como o seu pai, gerava um atrito com a imprensa, por conta da sua origem.

Racismo

Títulos como ''Pérola negra'', ''Estácio, Holly Estácio'', ''Juventude transviada'', ''Codinome Beija-flor'' e ''Eu agora sou feliz'' ficaram famosos e alguns até ganharam destaque em novelas da TV Globo. Mas não parecia ser suficiente, por quê?

''Eu acho que tem um racismo estrutural muito forte, pois ele teve vários reconhecimentos ao longo da carreira. Ele chegou ao grande público, mas foi o tempo inteiro impedindo, silenciado, marginalizado e rotulado. Toda vez que alcançava esse lugar, era colhido e trazido de volta para onde achavam que ele tinha que se enquadrar'', expressou Alessandra.

"Luiz Melodia - No Coração do Brasil'' abraça a originalidade do artista, mas também a sua teimosia, afinal, como ele mesmo declarou uma vez: ''Eu sou capricorniano, sou teimoso e faço o que eu quero''.

