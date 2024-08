A- A+

Infantil Lulu Araújo inicia circulação do projeto Caixinha de Música Conhecida pelo seu grande público de pequenos espectadores como Fada Magrinha, artista estreia, na próxima terça (20), no Recife, a circulação de seu novo projeto

Mesclando músicas da tradição popular e releituras de clássicos infantis tocados em ritmos pernambucanos, a artista percorrerá seis cidades, entre os próximos dias 20 de agosto e 4 de setembro, apresentando shows gratuitos em escolas e instituições de atendimento ao público infantil para celebrar e perpetuar as sonoridades que abriram para ela os caminhos da cultura ancestral que ela abraçou como casa e causa profissional

Para convidar o futuro a celebrar as tradições que há séculos chamam o Nordeste para brincar nos terreiros sagrados e ancestrais da cultura popular, a musicista e percussionista Lulu Araújo, conhecida pelo seu grande público de pequenos espectadores como Fada Magrinha, estreia, na próxima terça-feira (20), no Recife, a circulação de seu novo projeto Caixinha de Ritmos.

Ao lado de uma pequena e notável banda, formada pelos músicos Gilú Amaral (percussão), Hugo Linns (baixo) e Publius (violão), companheiros de estrada e palco há muitos anos, projetos e sonhos, Lulu percorrerá seis cidades, espalhando os acordes dos ritmos, como frevo, maracatu, coco, forró, caboclinho, cavalo marinho e ciranda, que despertaram nela o sentimento de pertencer ao lugar onde nasceu e aprendeu a se emocionar com as histórias que a cultura conta há tantas gerações.

A turnê, embalada por músicas da tradição popular e por releituras de clássicos infantis tocados em ritmos pernambucanos, começa no Recife, com show no Teatro Barreto Júnior, nesta terça-feira, às 10h, para um público formado por 300 alunos de 4 a 5 anos, das seguintes instituições da rede municipal: Centro de Progressão Nossa Senhora Aparecida, Semeart, Criança Feliz, Creche Escola do Pilar e CMEI Dr. Alberico Dornelas.

Daqui, o projeto segue para mais cinco cidades: Garanhuns, Belo Jardim, Caruaru, Paudalho e Goiana, encerrando no próximo dia 4 de setembro. Neste mês de agosto haverá mais três apresentações, nos dias 21, 22 e 23, no Sesc Garanhuns, na sede do Instituto Conceição Moura, em Belo Jardim, e no auditório do SEDUC, em Caruaru.

Todos os shows serão gratuitos, dedicados à primeira infância, realizados em escolas ou instituições de atendimento a crianças indicados pelas respectivas secretarias de Educação de cada município contemplado pelo projeto.

Verdadeira expedição musical que pretende confirmar os caminhos que levarão e legarão as tradições culturais pernambucanas ao futuro, a turnê Caixinha de Ritmos, aprovada pelo Funcultura, mecanismo de fomento cultural mantido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundarpe, tem caráter pedagógico e personalíssimo, confirmando a força de nossa ancestralidade cultural e também contando muito da história de Lulu, celebrando as sonoridades que a confirmaram e formaram como artista, cidadã e brincante nordestina.

“A ideia é mostrar nossos ritmos como eles são, da maneira mais autêntica possível, com suas belezas e profundezas, toadas e loas. E também como eles podem estar em qualquer música, seja feita no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Entre as experimentações que fazemos, tocamos “Bola de Meia Bola de Gude”, de Milton Nascimento em ritmo de maracatu, “Peixe Vivo” como ciranda ou “Samba Lelê” na levada do coco, para espalhar aos quatro cantos do mundo e entre todas as gerações os nossos ritmos”, diz Lulu.

Para o repertório, Lulu conta que escolheu somente músicas muito importantes para sua trajetória, que ensinaram a ela o significado das palavras festa, fé, cultura e comunidade. “O propósito desse show é o mesmo de toda a minha carreira: perpetuar esse repertório no mundo, celebrar e continuar nossa história”, diz a artista.

Além de cantar, ela conta que encantará cada ritmo, trazendo explicações sobre suas características e origens, em versos no formato de cordel, escritos pela publicitária e amiga sabida e querida Mariana D’Oliveira. O projeto conta ainda com a participação especialíssima de Dani Hasse, que assina a identidade visual, e d.Thi, que vestiu Lulu de cor, coragem e ancestralidade, para pisar e honrar o chão das brincadeiras populares mais sagradas e consagradas.

Sobre a artista - Lulu Araújo é formada em Arte-Educação pela UFPE. Acompanhou os músicos Naná Vasconcelos e Alceu Valença, entre outros. Em 2012, fundou o grupo Fada Magrinha, referência em música para crianças no estado e no país, com o qual apresentou a diversidade rítmica pernambucana para crianças do Brasil e do mundo, percorrendo as principais capitais e festivais brasileiros, além de ter alcançado a Inglaterra, Portugal e Espanha, entre 2016 e 2017.

Em 2022, lançou seu novo projeto infantil, o Lululoops, onde explora inovações e experimentações eletrônicas, aliadas aos ritmos pernambucanos, numa fusão cheia de universalidade e identidade cultural.

