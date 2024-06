Mãe de MC Daniel faz mistério ao anunciar noivado aos 50 anos: "O amor não tem idade para chegar"

A- A+

Mãe de MC Daniel, a pedagoga e influenciadora digital Daniela Amorim, anunciou, por meio do Instagram, que está noiva. A paulista de 50 anos faz mistério, porém, sobre a identidade da pessoa com quem trocará as alianças de luxo da grife italiano Bvlgari avaliadas em mais de R$ 30 mil — ela mostrou as joias por meio de um post na rede social.



"O amor não tem idade e nem hora para chegar! Você chegou quietinho, prestativo me conquistou com seu jeito romântico e carinhoso de ser", escreveu ela, na publicação enigmática, na noite da última terça-feira (25).

MC Daniel deixou um comentário no post da mãe, sugerindo que o tal "noivo misterioso" deveria ter conversado com ele antes: "Tem que pedir pra mim primeiro".



Na publicação, Daniela enalteceu as qualidades da pessoa com quem passará a viver junto: "Sempre incentivando e respeitando minha rotina maluca: de mãe, de filha, de empresária, de amiga, de influencer e agora de sua 'namorada noiva'??? Obrigada por tanta compreensão com este meu jeito meio 'brava' de ser! Gosto quando você me chama de sua bravinha linda", afirmou ela, dizendo que se surpreendeu ao receber a aliança.





A influenciadora digital e pedagoga Daniela Amorim e o filho MC Daniel Foto: Instagram/reprodução

Daniela Amorim possui quase um milhão de seguidores nas redes sociais e se descreve como "influenciadora", além de "pedagoga e mãe". Ela acompanha de perto o trabalho de MC Daniel, mostrando para seguidores os bastidores de shows, gravações, ensaios e turnês.

MC Daniel já contou que é Daniela quem cuida de seu dinheiro. Numa viagem para Milão em fevereiro deste ano, ele disse a seus seguidores que ela o deixou gastar R$ 100 mil em compras.

"Mamãe liberou R$ 100 mil para eu gastar do meu próprio dinheiro, que ela que manda", disse ele. "Vou comprar um videogame lá".

"Isso, compra. Melhor coisa. Ótimo", disse Daniela, que já ganhou um apartamento e um carro do filho.

Veja também

FAMOSAS Anitta e Logun Edé: entenda a relação entre a estrela pop e o orixá