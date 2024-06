A- A+

MÚSICA Conheça Fernando Daniel, cantor que é fenômeno em Portugal e busca parceria com Luan Santana Expoente da nova geração de artistas portugueses, jovem revelado em programas de televisão se consolida como principal nome da música pop no país lusitano

Numa cidade do interior, um menino de família pobre aprende a cantar e a tocar instrumentos, como guitarra acústica e teclado, por meio de vídeos e tutoriais no YouTube.



Com banda montada, apresenta-se em bares, casamentos e festas. Lá pelas tantas, aos 17 anos, o rapaz criado pelos avós e que viu a mãe sair de casa para viver com outro homem após investidas do pai, alcoólatra inscreve-se num programa de calouros na TV.



Diante dos jurados, ouve que "não tem uma voz extraordinária". Mas insiste. No ano seguinte, volta ao mesmo palco e alcança o quarto lugar na grande final da versão portuguesa do reality show "The X Factor". Novamente, no entanto, não se dá por satisfeito. Passados dois anos, o jovem reaparece em outra atração do tipo, o "The Voice Portugal", e conquista o título de campeão.





O enredo de altos e baixos protagonizado por Fernando Daniel é conhecido por muita gente em Portugal. Ao rememorar o passado, o próprio cantor faz questão de frisar que, sim, bateu várias e várias vezes na mesma tecla, e com força, para conseguir viver de música.



Fenômeno pop entre portugueses, o artista de 28 anos, natural da pequenina vila de Salreu, na cidade de Estarreja, desponta como principal nome da mais recente safra de cantores em terra lusa. Em outubro do ano passado, lotou a maior casa de shows do país, a MEO Arena, com uma multidão de 20 mil pessoas, em performance transmitida pela RTP, a emissora estatal da nação.



Há duas semanas, pôs uma massa de fãs a cantar e a pular em apresentação com direito a participação do dinamarquês Lukas Graham, no Rock in Rio Lisboa, no Palco Mundo, o principal do evento, diante de 80 mil espectadores.

Se meto um objetivo na minha cabeça, vou levar ele comigo até se concretizar enfatiza o cantor, que já havia estado na versão portuguesa do festival brasileiro de música, em 2018, para entoar apenas uma canção no diminuto palco Digital Stage, voltado para revelações virais.

De olho no Brasil

Figura midiática desde 2021 ele é um dos jurados do "The voice kids", em Portugal , Fernando Daniel hoje se orgulha ("mas sem querer parecer presunçoso", como pondera) por fazer portugueses cantarem, mais e mais, na própria língua. Ao lado de colegas da mesma geração, entre os quais Bárbara Bandeira, Carolina Deslandes, Bárbara Tinoco, Diogo Piçarra, Carolina de Deus e Maro, o artista tem borrado a velha caricatura que pintava e bordava a música portuguesa como sinônimo, ora pois, somente de "fado".

Em Portugal, consumimos quase apenas música estrangeira, incluindo a do Brasil. E eu gostaria que isso começasse a mudar e houvesse também uma espécie de intercâmbio daqui para aí, já que compartilhamos o mesmo dialeto. Esta é uma conexão que tem que ser feita. Invejo, aliás, o Brasil numa coisa. Se a gente olhar as atuais músicas virais no país de vocês, a maior parte são músicas brasileiras avalia ele. No que toca a indústria musical, sei que há muito a aprender com brasileiros. O Brasil é um país mais evoluído nesse sentido. E acho que temos muitas notas a tirar juntos. Se começarmos a fazer isso, nós, aqui em Portugal, também vamos ganhar muito.

O artista tem trabalhado para isso. Em 2019, gravou com a banda Melim, de Niterói, a música "Se eu", que tem clipe com mais de 15 milhões de visualizações no YouTube e hoje se consagra como a canção mais reproduzida de Fernando Daniel no Spotify. Foi o pontapé para conquistar ouvintes do lado de cá do oceano (há até um fã-clube dedicado a ele por aqui).

Agora, o português pai de Matilde, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Sara Vidal faz o possível para travar uma parceria com Luan Santana. O primeiro contato com o sul-mato-grossense já foi feito.

De todos os artistas brasileiros que tenho acompanhado, Luan Santana é o que mais idolatro. Se pudesse um dia colaborar com ele... Nossa! ele suspira. Mas é difícil esse movimento de Portugal em direção ao Brasil. O contrário já acontece demais. Queria agora que vocês também se sentissem cá com a nossa produção musical, apesar de toda a distância.

O próximo disco do artista e compositor pop pode se consolidar como uma aposta por esse caminho. É que a nova leva de canções inéditas de Fernando Daniel, prevista para este ano, será embalada por uma sonoridade influenciada por sertanejo e country americano, com letras que tematizam romances e causos amorosos, principal assunto, aliás, tratado pelo português.

Pois é, escrevo muito sobre o amor. Em Portugal, isso é inevitável, porque aqui o povo é um bocadinho mais sofredor (risos). Tudo que é música de amor funciona sempre muito melhor. Temos essa vertente amorosa aqui, como vocês, com a sofrência, né? ele ri Sei bem que vocês têm essa característica muito boa de falar e cantar sobre amor e colocar todos a chorar. Gosto disso, porque música é emoção. E é por aí que eu quero seguir.

Gustavo Cunha viajou a convite da Rock World

