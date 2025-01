A- A+

Prévia Maestro Spok comanda a Quinta do Galo, nesta quinta-feira (16), na sede do clube Prévia acontece toda quinta nos meses que antecedem o Carnaval, trazendo cantores convidados e apresentações de grupos culturais

A prévia carnavalesca Quinta no Galo, apresenta o maestro Spok e sua orquestra, nesta quinta-feira (16), a partir das 19h, na sede da agremiação (R. da Concórdia, 984 - São José, Recife). O evento é promovido pelo Galo da Madrugada às quintas-feiras dos meses que antecedem o carnaval, com a presença de artistas convidados e apresentações de grupos culturais.

“É um grande prazer estar mais uma vez nas Quintas no Galo, nesse templo sagrado que é o Palácio Enéas Freire, sede do Galo da Madrugada. Será uma noite de grandes e lindos encontros, a começar pelos cantores oficiais da nossa orquestra, Claudia Lauterer e Robson Oliveira, grandes vozes da nossa música", comenta Spok.

"Como convidados, vamos receber Beto Hortis, que considero um dos maiores sanfoneiros do mundo, Giselle Dias, que é simplesmente neta da lenda Maestro Duda, e minha filha Ylana, grande cantora e compositora”, detalha o artista.

Abrem a festa a tribo de caboclinhos Tapirapé, maracatu Leão da Campina, Saltos Cia de Dança, capoeira Pernambuco Arte Cultural e bloco lírico Compositores e Foliões.



“Buscamos mostrar ao público, a cada edição da Quinta no Galo, um pouco dessa pluralidade de manifestações presentes no carnaval de Pernambuco, oriundas de diversas cidades. É uma verdadeira celebração à cultura do nosso Estado”, afirma Rômulo Meneses, presidente do Galo.



Este ano, a agremiação sai às ruas com o tema “Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval”, no dia 1º de março.

SERVIÇO:

Quinta no Galo com Maestro Spok e sua orquestra

Quando: quinta-feira, a partir das 19h, com abertura de atrações culturais

Ingressos à venda no local e online pela Bilheteria Digital, por R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas). Informações e reservas pelo fone (81) 3224.2899.

