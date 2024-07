Maiara aparece em sessão de ioga após polêmica sobre tributo a Marília Mendonça

A- A+

"Olhar para dentro, aquietar a mente, integrar corpo, respiração, emoções e pensamentos", compartilhou a cantora Maiara, por meio do Instagram, após a repercussão de uma polêmica envolvendo seu nome nas redes sociais.



A celeuma tem a ver com o fato de ela e a irmã Maraisa — que formam a dupla Maiara & Maraisa — não terem aceitado participar do festival This is Marília Mendonça, que reunirá dezenas de artistas para uma noite em tributo à cantora sertaneja, em São Paulo, no dia 5 de outubro.

Rumores dão conta de que a decisão de não se apresentar partiu, a rigor, de Maiara. A mato-grossense de 36 anos teria alegado para produtores que está "sem condições psicológicas" de realizar o show devido às lembranças embebidas por forte "carga emocional" que o palco onde acontecerá o festival — no Allianz Parque, na capital paulista — desperta em sua mente. Foi ali, no mesmíssimo local, onde Maiara & Maraísa e Marília Mendonça lançaram o bem-sucedido projeto As Patroas.

Após a repercussão do caso, Maiara se tornou alvo de ataques na web. "Por que vocês não fazer homenagem para a melhor amiga de vocês, hein?", questionou uma seguidora, por meio do Instagram. "Decepção total", acrescentou outra internauta. Ao mesmo tempo, outros fãs tomaram o partido da artista — estabelecendo, inclusive, discussões nas redes.

"Tem que ser podre demais para julgar a dor que a Maiara sente por perder a Marília. Se usassem o tempo que passam atacando para se colocar no lugar dela, entenderiam que luto não tem prazo de validade, ainda mais quando se perde uma irmã de alma", afirmou outra seguidora da sertaneja.



"Quem acompanha de verdade sabe o quanto vocês homenageiam a Marília em todos os cantos desse país! O amor de vocês é surreal e ultrapassa todas as barreiras!", ressaltou outro admirador da dupla.

Na noite da última terça-feira (30), em meio aos ataques, Maiara usou as redes, numa publicação conjunta com seu instrutor de ioga, para mostrar que estava realizando exercícios de alongamento e respiração. "Respiração simples que leva a um profundo bem-estar", diz o texto.

Quem vai cantar no tributo à Marília Mendonça?

Maior show ao vivo que o Spotify já organizou mundialmente, "This is Marília Mendonça" reunirá grandes nomes da música brasileira para celebrar o legado da lenda da música sertaneja, que continuou sendo uma das artistas mais ouvidas do país mesmo depois da morte, em decorrência de um acidente de avião, em novembro de 2021.

Nomes como Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Zé Neto & Cristiano são os artistas escalados para se apresentar no dia 5 de outubro, no Allianz Parque. A venda de ingressos se inicia no próximo dia 6, com pré-venda exclusiva no dia 5 para todas as pessoas que se cadastraram em marilia.com.vc. Os ingressos custarão a partir de R$ 142 (inteira) + taxas, e R$ 71 (ingresso meia-entrada social mediante doação de 1kg de alimento) + taxas.

