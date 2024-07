"Mania de Você" é a próxima novela das nove da Globo, com Chay Suede, Agatha Moreira e Gabz

A- A+

Personalidades voláteis, mistérios e personagens que transitam entre o bem e o mal. Todas essas características já viraram uma marca registrada dos textos de João Emanuel Carneiro.



O autor, que foi o responsável por sucessos como “A Favorita” e “Avenida Brasil”, retorna ao horário das nove a partir de 9 de setembro, com “Mania de Você”, novela que substituirá “Renascer”.

Em “Mania de Você”, um quarteto de protagonistas transita entre múltiplas situações morais e éticas, revelando novas facetas para o público a cada capítulo.



“Essa é uma trama sobre a vida de duas mulheres que, ora são amigas, ora se tornam inimigas. Isso conduz a história dos quatro protagonistas e de personagens que se relacionam com eles. São esses encontros da vida que se tornam ‘mania’, obsessão. Mas também é uma história sobre temas universais, como amor e poder”, adianta o autor.



História

central

Com gravações iniciadas no final de maio, “Mania de Você” vai partir da amizade entre duas jovens, Viola e Luma, interpretadas por Gabz e Agatha Moreira.



Elas parecem predestinadas a entrarem, literalmente, uma na vida da outra. Nascidas no mesmo dia, em situações bem distintas, se conhecem anos mais tarde, unidas por coincidências que vão além da data de aniversário.



Viola tem mania de batalhar por uma vida melhor, de se apaixonar pelo lado bom das coisas, de não desistir diante das dificuldades e de cozinhar como ninguém.

“Poder interpretar uma protagonista numa novela do João Emanuel, no horário das nove, é algo incrível. É o momento de mostrar meu trabalho para mais gente”, afirma Gabz, que estreia no posto de destaque do horário nobre.



Mania

e amor

Ainda no núcleo principal de “Mania de Você”, Luma também é obcecada pela gastronomia, mas tem mania mesmo é do seu amado Rudá, papel de Nicolas Prattes.



Rudá achava que tinha mania de Luma até conhecer Viola, que chega na vida dos dois ao lado do namorado, Mavi, de Chay Suede. Mavi, por sua vez, tem muita mania de Viola, mas, se lhe faltar paixão, ele tem mais é mania de poder.



“Temos uma história potente para contar e estamos bastante animados com esse trabalho. Minhas primeiras cenas foram com o Chay. Foi divertida de fazer, com bastante humor. Algumas coisas foram acontecendo sem serem combinadas para a cena, mas que funcionaram muito bem”, adianta Agatha.



As gravações de “Mania de Você” aconteceram também na região de Angra dos Reis, Costa Verde do Rio de Janeiro, além disso de filmagesn em Portugal.



Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Mariana Ximenes e Eliane Giardini são outros nomes que se juntarão aos protagonistas para as próximas gravações.



“Fiquei entusiasmado quando recebi o convite. E, quando tive contato com os primeiros capítulos, minhas expectativas se confirmaram. Estou muito feliz em repetir a parceria com João Emanuel, e muito animado por todas as parcerias que esse projeto irá me proporcionar”, celebra Chay.



SERVIÇO

“Mania de Você” - estreia em 9 de setembro na Globo

