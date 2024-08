A- A+

DEPRESSÃO Marcos Breda encerra tratamento com antidepressivo e comemora nas redes: 'Meu último comprimido' Ator de novelas como 'Haja coração' publica depoimento para 'desmistificar' a depressão

O ator Marcos Breda definiu este 31 de agosto de 2024 como um "dia especial". Em post no Instagram, ele comemorou o fim do seu tratamento com antidepressivos. Após 12 anos, Breda diz que está tomando "o seu último comprimido".







Ele postou uma foto da cartela de medicamento quase vazia e destacou o seu tratamento com o psiquiatra Dr. Arnaldo Goldemberg e a psicanalista Dra. Rosália Milstajn. "Uma vitória pessoal (minha e de ambos) MUITO significativa", escreveu.

"Depressão, sabe-se, é uma doença; algo MUITO sério e que pode ter consequências MUITO graves", continuou o ator de novelas como "Xica da Silva" e "Haja coração".

"Uma pessoa não entra em depressão por ser fraca. Uma pessoa entra em depressão por ter sido forte durante muito tempo. Tempo demais. Antidepressivo não é uma panacéia ou cura milagrosa dos problemas da mente e da alma.









Trata-se apenas - em alguns casos - de um auxílio temporário a curto e médio prazo, enquanto uma boa terapia faz o trabalho profundo e transformador a médio e longo prazo".

O ator diz que publicou o depoimento em suas redes para desmistificar a doença - "trazer à luz e talvez ajudar a outras pessoas que - assim como eu - padeceram/padecem/podem vir a padecer desse mal", justificou.



Marcos Breda postou em seu Instagram o fim do tratamento | Crédito: Reprodução/Instagram

Famosos como Paloma Duarte e Leona Cavalli deixaram o seu apoio ao colega, respondendo com emojis de coração e palavras de apoio. "Parabéns querido", comentou Leona.

A atriz Rafael Carvalho chamou Breda de "exemplo": "Estou MUITO FELIZ por você e por - de alguma forma - acompanhar um pouquinho da reta final dessa história", comentou. "Você é exemplo! E eu sou feliz por tê-lo, como tal, em minha vida".

