MÚSICA Matheus Torres faz show inédito no Recife, nesta sexta (6); confira O cantor mineiro foi vice-campeão do programa ''Estrela da Casa'', da TV Globo, faz primeiro show na capital pernambucana

Matheus Torres realiza o primeiro show em Recife, nesta sexta-feira (6), às 18h, no Estelita Bar. O cantor mineiro, que foi o vice-campeão do programa ''Estrela da Casa'', exibido pela Rede Globo, aposta em uma performance intimista de voz e violão.

O repertório do show vai alternar entre as próprias músicas do artista, incluindo ''Pode Ser'', e releituras de clássicos do rock nacional que levou ele ao destaque no ''Estrela da Casa'', como canções de Cazuza, Lulu Santos, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, Skank, Nando Reis e Raul Seixas.

Participação no "Estrela da Casa"

Depois dos 50 dias confinado no reality "Estrela da Casa" da TV Globo, o mineiro Matheus Torres saiu do programa com o título de vice-campeão e consagrado perante o público ao representar o rock e o pop rock brasileiro.

Turnê nacional

O cantor e compositor, deu início à sua primeira turnê pelo país com duas sessões na capital carioca, duas em Belo Horizonte e sessão única em São Paulo, todas esgotadas. O artista tem shows nas cidades de João Pessoa, Natal, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, encerrando o ano.

Sobre Matheus Torres

Nascido em Belo Horizonte, o artista de 32 anos começou a cantar em um grupo de louvor da igreja. Diante de dificuldades enfrentadas em família, resolveu prestar vestibular para Engenharia, graduação que chegou a cursar por três anos na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), onde conheceu amigos músicos que tiveram papel essencial na construção de sua base musical e primeiras referências que o artista leva consigo até hoje.

Em 2014, ele começou a compor e sonhar com os palcos, desistiu da graduação e iniciou sua caminhada como profissional na música. Em 2021, ele teve sua primeira experiência na televisão participando do programa ''The Voice Brasil''.

SERVIÇO

Show de Matheus Torres

Quando: 6 de dezembro, 18h

Onde: Estelita Bar - Avenida Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$50 no Sympla

Mais informações: @estelita.recife

