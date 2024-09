A- A+

Agressão MC Ryan SP perde contratos após agressão à ex, que reage; saiba tudo sobre o caso Cantor admitiu ter desferido chute contra Giovana Roque

O funkeiro MC Ryan SP foi cortado do line up do Maringá Folia, neste sábado, depois da divulgação de um vídeo em que aparece agredindo a ex-namorada.

Nas imagens, publicadas em primeira mão pelo portal de Leo Dias, o artista atinge Giovanna Roque com um chute e tenta arremessar uma mala na direção dela, que estava sentada no chão do closet.

"Sei que errei", disse o cantor ao site. "Naquele vídeo mostra um cara que eu não sou".

As imagens foram captadas pela câmera de segurança instalada no cômodo, que registrou a agressão às 13h38 de 21 de abril deste ano.

