MC Ryan SP volta à web após vídeo agredindo a ex, pede perdão e diz que não foi leal

O funkeiro MC Ryan SP reapareceu nas redes sociais na madrugada deste domingo depois da repercussão de um vídeo em que aparece agredindo a ex-namorada, Giovanna Roque.

Ele foi cortado do line up do Maringá Folia, neste sábado, depois da divulgação de um vídeo em que aparece agredindo a ex-namorada.

Nas imagens, publicadas em primeira mão pelo portal de Leo Dias, o artista atinge com um chute Giovanna Roque, que estava sentada no chão do closet do apartamento em que viviam.

"Sei que errei", disse o cantor ao site. "Naquele vídeo mostra um cara que eu não sou".

As imagens foram captadas pela câmera de segurança instalada no cômodo, que registrou a agressão às 13h38 de 21 de abril deste ano. O vídeo mostra que Ryan ainda ameaçou jogar uma mala na direção de Giovanna, mas foi impedido por outro homem.

Depois que o caso veio à tona, Ryan desativou seu perfil no Instagram, e a organização do Maringá Folia disse na rede social ter tomado conhecimento das notícias envolvendo o artista e entrado em contato com a equipe de produção dele.

"Após uma análise cuidadosa da situação, decidimos cancelar a apresentação do MC Ryan SP na Maringá Folia (...) Com menos de 24 horas até o evento, nossa equipe está trabalhando cuidadosamente para ajustar a lineup e garantir a melhor experiência possível ao público", diz a nota.

Além disso, a equipe que fazia a assessoria de comunicação do funkeiro, a Caldi Comunicação, também decidiu romper o contrato.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Giovanna Roque saiu em defesa do MC, com quem tem uma filha. Ela disse que o funkeiro "não é essa pessoa ruim que estão pensando" e detalhou que a agressão ocorreu durante uma discussão do casal depois de um término do relacionamento.

"O Ryan tinha aprontado e nesse dia eu perdi muito a cabeça, fiquei nervosa. Eu quebrei o telefone dele, parti pra cima dele. E aí ele ficou muito nervoso com essas coisas e veio pra cima de mim também. A gente deu abertura pro inimigo, isso nunca aconteceu antes", afirmou a influenciadora.

Giovanna classificou ser "absurda" a divulgação da imagem da câmera de segurança da residência e chamou de "suja" a pessoa que enviou as imagens ao portal.

"Uma pessoa muito infeliz, suja, enviou [o vídeo] para uma página de fofoca para prejudicar nós dois, para prejudicar ele. Pra querer envergonhar ele, me envergonhar", disse ela. "Eu não sou coitada. A gente realmente brigou, como qualquer outra pessoa. Vocês também têm a vida de vocês. Todo mundo tem sua vida e acontece de ter atrito, confusões dentro de casa. A gente teve a nossa vida, nossa privacidade exposta".

