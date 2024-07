Médico apontado como novo namorado de Sandy tem clínica que atende de Walcyr Carrasco a Fiuk

A- A+

Leia também

• Famosos brasileiros que estão em para acompanhar Olimpíadas; veja

• De Marcello Antony a Mara Maravilha: veja famosos que viraram corretores de imóveis

• De Zezé di Camargo a Taylor Swift: veja animais que foram adotados por famosos

Sandy está seguindo em frente e parece ter engatado um romance com o médico Pedro Andrade, após a separação do músico Lucas Lima (com quem esteve unida durante 15 anos).



O suposto novo casal, entretanto, ainda não tem feito aparições públicas e não confirma o namoro, de acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Conhecido na profissão, o rapaz tem uma clínica que atende famosos como o novelista Walcyr Carrasco e os atores Rainer Cadete e Fiuk.

Ao menos no Instagram, a cantora ainda não segue o suposto novo namorado. Enquanto ele, que tinha mais de 220 mil seguidores até a tarde da última terça-feira (30), acompanhava as publicações de sua amada.

No Instagram, o médico faz publicações sobre fé (que ele descreve como uma “magia que tudo cria”) e exercícios físicos, além, é claro, trabalho. Atualmente, Pedro tem focado tanto no boxe quanto na musculação, em treinos realizados quase todos os dias da semana.

Bastante comunicativo, o rapaz costuma responder perguntas de seguidores no Instagram. Em uma delas até comentou que gosta de dormir bem cedo, às 22h, evitando várias saídas noturnas. Fato é que Sandy já relatou várias vezes que tem insônia.

“Pareço uma pessoa calma, mas sou um turbilhão por dentro. Sou estressada, tenho problema de insônia porque minha cabeça não para. Não explodo com facilidade, mas sou bem irritável”, disse a artista uma vez ao gshow em 2016. Mais recentemente, em 2023, ela fez declarações parecidas.

Dono de uma clínica focada em nutrição de precisão que leva o seu nome, Pedro Andrade se formou em medicina na Universidade Cidade de São Paulo. Atualmente, ele é doutorando em genômica pela Universidade de São Paulo (USP). Focado nos estudos e apaixonado pelo ofício, ele ainda participou de cursos em Harvard e na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

“Em algum momento da minha vida, compreendi que para ser um bom médico, deveria estudar profundamente a medicina, mas que para ser um médico extraordinário, deveria conhecer a mim mesmo. Assim eu poderia ser o melhor Pedro para qualquer pessoa que precise de mim, independente do meu ofício”, escreveu ele em uma publicação no Instagram.

Na clínica, aliás, Pedro costuma fazer ações sociais, recebendo crianças para diversas brincadeiras.

Veja também

ESCRITOR Saiba como foi a morte de Antoine de Saint-Exupéry, aviador francês e autor de "O Pequeno Príncipe"