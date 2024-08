A- A+

SILVIO SANTOS Médico que cuidou de Silvio Santos revela conselho do apresentador: "Jamais vou esquecer" Geriatra do Hospital Israelita Albert Einstein escreveu texto emocionado nas redes: 'últimas semanas foram tão intensas'

O médico Victor Dornelas, que cuidou de Silvio Santos fase final da vida do apresentador, fez uma longa homenagem a ele em suas redes sociais. Dornelas, que é médico do Hospital Israelita Albert Einstein, escreveu um texto emocionado em seu perfil no Instagram neste domingo (18).

"Cuidar de você foi o maior desafio e o maior privilégio que eu já tive. As últimas semanas foram tão intensas que a sensação foi de que duraram muito mais tempo. Foi tão bonito ver o privilégio no rosto de cada um dos envolvidos na rede de cuidado que montamos. Mais bonito do que isso, foi ver o amor e a fé da sua família. Inabalável, intensa e verdadeira. Um amor que transbordava em cada gesto, palavra e olhar. Um amor que acolheu e nos permitiu praticar uma medicina honesta e humana, preservando a sua biografia", escreveu o médico.

Em seu relato, Dornelas falou sobre uma das conversas que teve com seu paciente icônico. Silvio teria questionado o médico sobre o porquê dele não ser casado.





"Eu jamais vou me esquecer do nosso longo bate-papo na noite do dia 19/07, quando você me perguntou o motivo de eu não ser casado. Sem graça, respondi que eu era casado com meus pacientes. Ganhei uma lendária risada com a reposta e de bônus, outra lição: “Conheço poucas pessoas que trabalharam mais do que eu, mas a família é muito importante Dr. Victor, não se esqueça”. Obrigado por ter nos confiado que a sua passagem fosse serena e digna. Obrigado pela confiança D. Iris, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata", lembrou.

