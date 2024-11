Megan Fox anuncia gravidez com o namorado Machine Gun Kelly; confira

A- A+

A atriz norte-americana Megan Fox, 38 anos, usou o perfil no Instagram para anunciar, nesta segunda (11), que está grávida do cantor Machine Gun Kelly, de 34 anos.



No post do Instagram, a atriz exibiu a barriga e mostrou o teste de gravidez positivo. A publicação acontece um ano depois da atriz compartilhar que sofreu um aborto espontâneo.

"Nada nunca está realmente perdido. Bem-vindo de volta", escreveu Megan.

Megan Fox e Machine Gun Kelly namoram desde 2020 e o relacionamento já passou por reviravoltas. O cantor chegou a pedi-la em casamento, mas eles já confirmaram que não estãoi mais noivos, apesar de seguirem juntosA cantora já tem três filhos: Noah, 10, Bodhi, 9, e Journey, 6, frutos do relacionamento com o ex-marido Brian Austin Green.

