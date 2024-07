Mel Maia é barrada de boate em Paris por causa da roupa que estava usando; entenda

A- A+

Mel Maia revelou que foi impedida de entrar em uma festa em Paris, na França, na noite deste domingo (14). Segundo a atriz, o motivo poderia ter sido as roupas que ela estava usando na ocasião.



A eterna Ritinha de “Avenida Brasil” estava na companhia de sua amiga Lívia Goes. “Gente, simplesmente, no lugar onde a gente topou ir agora, de primeira, a gente não pôde entrar por causa da roupa”, disse nos Stories do Instagram.

Ao lado da amiga, Mel Maia levantou uma hipótese sobre a situação. “Eu acho que é por causa do top, mas a Lívia está de boa, ela está só com um decote. Será que é por causa do meu top? Eu não sei gente”, ponderou.

Ainda de acordo com a atriz, o segurança da boate teria dito que iria checar se elas poderiam entrar no local. Ao retornar, o funcionário teria mandado as duas embora da festa.

Mel Maia questionou o motivo e teria ouvido do segurança a seguinte resposta: “É, talvez, por causa da roupa, né?”. “Falou assim mesmo”, enfatizou a brasileira.

Veja também

