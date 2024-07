A- A+

CELEBRIDADES Michael J. Fox toca com o Coldplay em show na Inglaterra; saiba como está a saúde do ator Michael J. Fox foi estrela da franquia 'De volta para o futuro' e recebeu diagnostico de Parkinson há 33 anos

Michael J. Fox fez uma participação em show do Coldplay, no Festival de Glastonbury, na Inglaterra, no último sábado (29).



Ele se juntou a Chris Martin e companhia para tocar duas músicas, ‘Humankind” e “Fix you”. O astro de “De volta para o futuro”, que se afastou dos holofotes em 2020 por conta da progressão de sua doença de Parkinson, foi ovacionado por cerca de 100 mil pessoas presentes no evento.

Em 1991, no auge da sua carreira, o ator foi diagnosticado com Parkinson. Uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso do paciente. Assim, Fox lidou com diferentes desafios ao longo das décadas, como alcoolismo e um possível quadro de depressão.

“É uma doença tão ruim”, afirmou ele em entrevista à Variety. “Não queria pensar nisso. Não queria lidar com isso. Não se encaixava na minha história”, relembrou o artista, explicando que o alcoolismo surgiu como consequência de uma tentativa de acabar com a dor que sentia no momento da descoberta da doença e o aviso que só conseguiria atuar por mais 10 anos.

O artista conseguiu ocultar sua doença do público por cerca de sete anos, no entanto, em 1998, se abriu sobre o assunto, por se sentir pressionado por paparazzi que começaram a segui-lo e a cercar o condomínio onde morava. O comunicado veio durante uma entrevista à revista eletrônica “People”, que adiantou sua publicação em quatro dias e dificultou a vida de Fox.

“O que foi que eu fiz?” disse Fox, ao relembrar do fato em entrevista à Variety. “Minha vida está arruinada e tenho filhos pequenos que vão ler essas coisas. Os tabloides de Nova York publicaram manchetes sobre como minha vida havia acabado”, completou.

Mas Fox mantinha contato com pessoas que também tinham a doença e gostariam de uma voz pública para ajudá-los, tanto na conscientização, quanto na busca por tratamentos e foi o que ele fez. Para isso, o ator acredita que o apoio da família foi fundamental na sua trajetória.

'Cada dia mais difícil'

Fox continuou atuando até 2020, quando decidiu pela aposentadoria devido à progressão do Parkinson. Mas no ano passado, em um novo documentário do Apple TV+, o ator voltou a aparecer na frente das câmeras. Desta vez, para falar da sua vida profissional, ascensão em Hollywood e sua condição de saúde.

“Still - Ainda sou Michael J. Fox”, conta a história do ator por meio de entrevistas, filmagens caseiras, imagens de arquivo e cenas dramatizadas. No documentário, o ator não esconde os sintomas da doença, mesmo os produtores oferecendo a opção da edição. O filme lhe gerou uma indicação ao prêmio Bafta.

Em entrevista ao CBS Sunday Morning, em maio de 2023, ele confessou que viver com a doença está “ficando difícil, cada dia está mais difícil”. “Mas é assim que as coisas são. Está batendo na porta”, completou após dizer que não acredita passar dos 80 anos. O que não impede seu trabalho junto a Fundação Michael J. Fox, criada para auxiliar pesquisas no setor.

Já neste ano, antes mesmo de sua aparição no palco do Coldplay, em entrevista ao Entertainment Tonight, o artista deu a entender que seu estado de saúde está melhor do que ele imaginava no passado e até mesmo não deixa de cogitar voltar a atuar.

“Se alguém me oferecer um papel e eu me divertir, ótimo. Eu voltaria a atuar se alguém me propusesse um papel que levasse em conta a minha realidade, meus desafios, se eu pudesse lidar com eles no processo", compartilhou o ator.

