Micheliny Verunschk e Nuno Júdice vencem o Prêmio Oceanos 2024

A brasileira Micheliny Verunschk e o português Nuno Júdice são os vencedores do Prêmio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa 2024. O anúncio foi feito na noite de quinta-feira (5) na Sala Itaú Cultural, em São Paulo.

Verunschk venceu a categoria "prosa" por "Caminhando com os mortos", segundo volume da Tetralogia do Mato e obra que segue "O som do rugido da onça", que valeu à autora o terceiro lugar no Prêmio Oceanos 2022 e o Jabuti de romance literário no mesmo ano. Em "Caminhando com os mortos", a pernambucana trata das consequências do fundamentalismo religioso, que envolvem preconceito, violência e misoginia, ao mesmo tempo em que vê no mato uma fresta de esperança.





Já "Uma colheita de silêncios", de Júdice, expressa a melancolia frente à passagem do tempo e a ternura em relação àquilo que é indelével: a memória. A obra é a última publicada em vida pelo autor português, morto em março deste ano. Júdice era ensaísta, porta, ficcionista e professor univeritário, com dezenas de obras publicadas em poesia, ficção, teatro e ensaio.

A festa também homenageou os 10 autores finalistas desta edição que, segundo Costa Pinto, podem ser considerados vencedores, uma vez que foram selecionados entre quase três mil livros concorrentes, passaram por três difíceis etapas classificatórias, vencendo uma árdua batalha até chegar à lista de finalistas.

Verunschk e Júdice competiram com outros oito finalistas, que foram homenageados na cerimônia que anunciou o prêmio. Os brasileiros Airton Sousa, Juliana Krapp, João Silvério Trevisan e Rodrigo Lobo Damasceno. A portuguesa Hélia Correia, os cabo-verdianos Germano Almeida e José Luiz Tavares, e o moçambicano Álvaro Taruma.

