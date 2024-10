Milton Nascimento faz 82 anos e ganha homenagens de Gil, Djavan e mais artistas no aniversário

A- A+

Um dos mais importantes nomes da música da música brasileira, Milton Nascimento completa 82 anos neste sábado (26), e ganhou diversas homenagens de artistas e personalidades nas redes sociais. O músico carioca, cofundador do Clube da Esquina, publicou um vídeo em sua página no Instagram agradecendo aos fãs e amigos:

"Povo! Hoje é meu aniversário! Às seis horas da tarde eu nasci, tô aqui, e quero agradecer a vocês tudo de bom que fizeram por mim na minha vida inteira. Um beijão".



Milton, que anunciou sua aposentadoria dos palcos em 2022 com uma derradeira turnê, será homenageado pela Portela no desfile de 2025, com o enredo "Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol". A escola de samba carioca vai incluir na introdução de seu samba a música "Raça", de Milton Nascimento e Fernando Brant, na faixa oficial da Rio Carnaval. Veja algumas das homenagens ao cantor:

Djavan celebrou o amigo em seu Instagram com uma foto dos dois: "26 de outubro deveria ser feriado nacional! Afinal, é o nascimento do Milton Nascimento, nosso amado Bituca, que tanta alegria nos dá com sua voz e sua arte! Feliz aniversário, Bituca! Muita saúde, alegrias e amor!

Gilberto Gil também postou uma série de fotos com o músico e com outros artistas, como Fernanda Montenegro, Samuel Rosa, Mano Brown e com a mulher, Flora Gil: "Viva, @miltonbitucanascimento Hoje celebramos o aniversário desse artista potente e parceiro de longa data de Gil! Foram tantos encontros com amigos queridos ao longo da vida, e que venham muitos outros!"

A escritora Djamila Ribeiro também comemorou a data e homenageou o cantor: "Hoje é o aniversário do ídolo, mestre, um dos maiores de todos os tempos e a quem tenho a alegria de chamar de amigo. Milton Nascimento é uma força da natureza, um artista sem igual, uma prece, uma dádiva. Além de um artista imenso, um homem generoso, amigo, companheiro. Que honra a nossa poder viver em um mundo com Bituca! Viva Milton Nascimento, viva seus 82 anos! Te amo, te amo, te amo!"



Maria Gadú foi uma das primeiras a parabenizar o músico, a antecipou a homenagem com a publicação na sexta (25) de uma foto da filha com Bituca: "feliz aniversário, meu amor! que a vida continue sendo generosa com suas alegrias, seu bem estar, seus shows do Paul (McCartney), sua novelinha, seus filmes, sua vontade de contar histórias novas e velhas, seu crocs azul marinho, suas pernas fininhas, sua alma de Deus. Te amo! E essa foto realmente significa um tudo no meu coração! Divirta-se, Bituquinha. Sei que faltam algumas poucas horas, mas o desejo antecede o teu pedido na velinha que vai soprar hoje! Entre no novo ano com tudooooo"

