saúde Mingau, do Ultraje à Rigor, tem evolução no quadro de saúde após cranioplastia Músico do Ultraje à Rigor, Mingau segue internado no Hospital São Luiz de Itaim, com quadro estável

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, baixista do grupo de rock Ultraje a Rigor, tem apresentado uma boa evolução clínica após passar pelo procedimento de cranioplastia. Ele segue internado no Hospital São Luiz com o quadro estável.

“O Hospital São Luiz- unidade Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Oliveira Amaral (Mingau) segue internado, com quadro estável e boa evolução clínica após realização do procedimento de cranioplastia”, informa nota do Hospital São Luiz, da rede D’or, onde o artista está internado.

No último dia 13, ele passou por uma nova cirurgia em São Paulo. Segundo a filha, o procedimento no crânio foi bem-sucedido. Foi feita uma cranioplastia, um procedimento que fez a reparação de parte do crânio com uma prótese sob medida.

Mingau foi baleado na cabeça em Paraty (RJ), em setembro de 2023, e ficou mais de quatro meses internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz - Unidade Itaim Bibi, em São Paulo, até ter alta no começo deste ano.

O artista foi alvo de uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. De acordo com a equipe médica, o projétil atravessou o crânio, atingindo a parte do cérebro responsável pela fala e condições motoras.

