Ministério Público acusa filhos de Cid Moreira por 'denunciação caluniosa'

Uma denúncia realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, nesta semana, provocou uma reviravolta na disputa familiar pela herança — estimada em R$ 60 milhões — de Cid Moreira, comunicador que morreu, aos 97 anos, no início deste mês. O órgão aponta que Roger e Rodrigo Moreira, filhos do locutor, praticaram "denunciação caluniosa" perante à Justiça, ou seja, apresentaram informações falsas e inconsistentes à polícia ao alegarem que Fátima Sampaio, com quem Cid era casado há mais de duas décadas, teria se apropriado de maneira abusiva do patrimônio do marido, que deserdou os filhos em testamento.

Como se sabe, em 2021, Rodrigo e Roger pediram judicialmente a interdição do pai, alegando que Fátima usufruía do patrimônio do apresentador de forma indevida. À época, eles a acusaram por vender 11 dos 18 imóveis do pai, transferir R$ 40 milhões para o exterior e manter o marido em cárcere privado. Além de apontarem suposta negligência nos cuidados com o pai, Rodrigo e Roger indicam que Fátima teria influenciado o marido a "desenvolver aversão pelos próprios filhos, transformando antigas divergências em motivos para afastá-los definitivamente", como relata o advogado. O afastamento do pai se tornou definitivo, segundo a prole, após Roger assumir publicamente que é homossexual, o que provocou "desprezo (...) e uma situação que teria sido agravada pela influência de Fátima", como ambos alegam.

As denúncias foram consideradas inconsistentes, e não sustentadas por fatos verídicos, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro. Caberá à Justiça aceitar ou não a denúncia do órgão.

Advogado dos filhos do apresentador, Ângelo Carbone afirma, em contato com o GLOBO, que "o inquérito, que inicialmente investigava maus-tratos, mudou de direção sem justificativa clara, passando a apurar supostas ofensas feitas pelos irmãos". Em petição de habeas corpus, o representante legal de Roger e Rodrigo Moreira busca a suspensão imediata do indiciamento, alegando a ausência de contraditório e o risco de constrangimento ilegal.

Advogado de Fátima Sampaio, Davi de Souza Saldaño ressalta que todas as acusações realizadas pelos filhos de Cid Moreira são falsas e nega os maus-tratos ao apresentador. "Em razão da inconsistência das provas apresentadas, foi apurada a prática de denunciação caluniosa por parte dos filhos, sendo ambos denunciados pelo Ministério Público por tais atos", afirma o representante da viúva, por meio de nota.

