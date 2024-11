''Moana 2'' estreia batendo recordes nos Estados Unidos e desbancando ''Ainda Estou Aqui'' no Brasil

A- A+

"Moana 2" chegou fazendo barulho nos cinemas dos Estados Unidos. A nova animação da Disney precisou de apenas um dia para repetir a bilheteria do final de semana de estreia do longa original, " Moana: Um mar de aventuras" (2016). O segundo filme faturou US$ 57 milhões apenas na quarta-feira, enquanto que o primeira arrecadou US$ 56 milhões no fim de semana.

O novo longa foi, é claro, beneficiado pelo feriado de Ação de Graças, nos Estados Unidos, que levou muitas famílias aos cinemas. A Disney prevê uma arrecadação de US$ 175 milhões nos cinco primeiros dias, enquanto que outros estúdios acreditam que o número possa passar dos US$ 200 milhões.



De toda forma, é certo que "Moana 2" irá se tornar a maior bilheteria da história no chamado Thanksgiving, superando os US$ 125 milhões arrecadados por "Frozen 2" (2019).

Com os números, "Moana 2" deixa para trás "Wicked" e "Gladiador 2", que lideravam as bilheterias americanas na semana passada. No Brasil, a animação da Disney também chega tomando a primeira posição impulsionado por um lançamento em mais de 1700 salas no país, quase o dobro do segundo colocado, o fenômeno nacional " Ainda estou aqui", que já foi visto por mais de 2 milhões de espectadores.

