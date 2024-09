A- A+

MODA Recifense de 18 anos passa a integrar casting de agência de moda após vencer concurso Débora Viana sagrou-se vencedora do Amazing Face, em evento realizado no Bairro do Recife

Em um grupo de dez modelos, a recifense Débora Viana foi a vencedora do concurso Amazing Face - concurso realizado no Cais do Sertão, Bairro do Recife, neste domingo (15).



Com o feito, a jovem de 18 anos passou a integrar o casting da Amazing Model, agência que promove o evento há pelo menos sete anos.



Com júri composto por fotógrafos e profissional de stylist, entre outros integrantes, Débora foi escolhida em meio a mais de 780 candidatas e, ao final, entre dez concorrentes.



"Eu me sinto muito feliz e realizada. Orei muito e deu certo. Estou só felicidade", revela a jovem.









Amazing Model

Presente no mercado da moda no Nordeste, a Amazing Model tem à frente a empresária Viviani Soratto, que há 14 anos promove concursos com o intuito de revelar novos talentos ao mercado da moda.



De acordo com ela, a edição 2024 foi uma das mais significativas, tendo em vista o número de inscrições.



“Foram 789 inscritos, o que marca o impacto do Amazing Face, que vem cada vez crescendo mais e se tornando relevante, positivo e significativo”, pontuou Viviane.

